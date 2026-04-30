Πρωτομαγιά 2026: Όπου φύγει φύγει οι Αθηναίοι για το τριήμερο – Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός και Λεωφόρος Αθηνών

Από το απόγευμα της Πέμπτης ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με τους δρόμους να είναι ήδη φρακαρισμένοι, καθώς πολλοί είναι αυτοί που επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς, ενόψει και των μποφόρ στις θάλασσες, για τα οποία προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό και στον περιφερειακό Υμηττού. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από την Παιανία έως την Κηφισίας, επηρεάζοντας σημαντικά τη ροή των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 45΄ από Παιανία έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/1siunW2GFY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 30, 2026

Παράλληλα, στον περιφερειακό Υμηττού, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, με αυξημένη συμφόρηση σε διάφορα σημεία.



Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τη Φυλή έως την Κηφισιάς.

Δείτεlive στην κίνηση στους δρόμους



Την ίδια ώρα στο Κηφισό μεγάλη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και να φτάνουν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην κάθοδο του Κηφισού η εικόνα είναι καλύτερη καθώς καθυστερήσεις υπάρχουν μόνο στην είσοδο της Αττικής Οδού στην Μεταμόρφωση.



Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνί και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Όσον αφορά την Λεωφόρο Κηφισιάς, η κίνηση στο ρεύμα ανόδου να ξεκινά από την συμβολή της με την Λεω. Αλεξάνδρας και να φτάνει μέχρι μέχρι και την Πεντέλη.



Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στο κέντρο της Αθήνας. Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις είναι σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ), Βασ. Κωνσταντίνου, Αχιλλέως, Λ. Συγγρού (άνοδος), Λ. Βεΐκου, Λ. Βουλιαγμένης.

