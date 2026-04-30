Στη φυλακή ο 89χρονος πιστολέρο – «Ήθελα μόνο να ταρακουνήσω τον ΕΦΚΑ, θέλω να αποζημιώσω τα θύματα, ζητώ συγγνώμη»

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 89χρονος, ο οποίος το πρωί της Τρίτης άνοιξε πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Ο 89χρονος, παρά την ηλικία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, μετά την απολογία του για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.



Στο ανακριτικό γραφείο επικαλέστηκε στη δικαστική λειτουργό για τις πράξεις του, την αγανάκτηση που ένιωθε για την επί σειρά ετών άρνηση των αρμόδιων υπηρεσιών να του αναγνωρίσουν ένσημα από επταετή εργασία του στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε, αντιμετώπισε απαξιωτική συμπεριφορά από τους αρμόδιους προς τους οποίους απευθύνθηκε.

Κατά την τρίωρη παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο, ο υπερήλικας επανέλαβε όσα έχει πει στους αστυνομικούς για την επίθεση με καραμπίνα, επιμένοντας ότι η πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει «ντόρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είπε πολλές φορές στη δικαστική λειτουργό ότι: «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, ήθελα να πλήξω τον ΕΦΚΑ και τη δικαιοσύνη. Αυτό το έκανα για εσάς, για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και ο ΕΦΚΑ σωστά για τις συντάξεις σας» επαναλάμβανε διαρκώς σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας υποστήριζοντας ότι δεν ήθελε να σκοτώσει και γι αυτό πυροβόλησε στα πόδια. «Ήθελα μόνο να ταρακουνήσω τον ΕΦΚΑ. Θέλω να αποζημιώσω τα θύματα. Ζητώ συγγνώμη», είπε.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, Βασίλη Νουλέζα, ο εντολέας του ζήτησε συγγνώμη για όσα έκανε και δήλωσε «αποφασισμένος να αποζημιώσει με δύο χιλιάδες ευρώ έκαστο, τους πέντε τραυματίες για τη νοσηλεία και αποθεραπεία τους».

Παράλληλα, ο 89χρονος διά του συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι στηνπροανακριτική του απολογία ο 89χρονος είχε καταθέσει: «Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω».



Νωρίτερα, ο ηλικιωμένος κατηγορούμενος φτάνοντας στα δικαστήρια χαιρέτισε δημοσιογράφους και οπερατέρ και εν συνεχεία οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και της διακεκριμένης περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.



Ακόμη ο 89χρονοςαπολογήθηκε και για τα πλημμελήματα της κατ’ εξακολούθησης παραμονής οπλοφορίας όπλου για θήρα, της κατ’ εξακολούθησης παράνομης κατοχής πυρομαχικών και φυσιγγίων, της παράνομης κατοχής όπλων, της διατάραξης της λειτουργίας της υπηρεσίας κατ΄ εξακολούθηση και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το χρονικό της υπόθεσης

Aνακοίνωση για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο από τον 89χρονο εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 89χρονου ημεδαπού, για περιστατικά που έλαβαν χώρα σε κτίριο Ε.Φ.Κ.Α. και στο Πρωτοδικείο Αθηνών την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026.

Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση με χρήση και κατοχή πυροβόλου κυνηγετικού όπλου, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Τρίτης, το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής δέχθηκε κλήση για ένοπλη επίθεση σε τμήμα του Ε.Φ.Κ.Α. στην περιοχή των Πετραλώνων, ο δράστης της οποίας είχε ήδη αποχωρήσει. Άμεσα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν έναν τραυματία και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνεχεία, το Κέντρο έλαβε κλήση για νέο ένοπλο συμβάν, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο δράστης του οποίου είχε επίσης αποχωρήσει, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων (4) ατόμων.

Παράλληλα, συγγενικό πρόσωπο του δράστη γνωστοποίησε τα στοιχεία του σε αστυνομικούς, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο κατηγορούμενος εισήλθε αρχικά στο κτίριο του Ε.Φ.Κ.Α., όπου πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο προς υπαλλήλους, τραυματίζοντας έναν εξ’ αυτών, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εισήλθε σε γραφείο στον ισόγειο χώρο και πυροβόλησε προς τους εργαζομένους, τραυματίζοντας ακόμη 4 άτομα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ανωτέρω χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο, 5 κάλυκες και χειρόγραφες σημειώσεις, ενώ οι χώροι εξερευνήθηκαν από αρμόδια συνεργεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης μετέβη στο κτίριο του Ε.Φ.Κ.Α. με επιβατηγό όχημα δημοσίας χρήσης, εντός του οποίου είχε αφήσει βαλίτσα με προσωπικά αντικείμενα και ιδιόχειρες σημειώσεις, η οποία κατασχέθηκε.

Από την Ελληνική Αστυνομία ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με τη διενέργεια ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής του δράστη, με κύρια προτεραιότητα τη διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, απογευματινές ώρες ο 89χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σε σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο,

14 φυσίγγια,

ακτοπλοϊκό εισιτήριο με προορισμό περιοχή της Ιταλίας,

300 ευρώ και

ιδιόχειρο σημείωμα.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, σε περιοχή της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, απομίμηση όπλου (ρέπλικα) και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

