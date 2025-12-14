search
14.12.2025 12:17

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 16 τραυματίες σε εβραϊκή γιορτή – Η στιγμή που ηρωικός πολίτης αφοπλίζει δράστη (Photos/Video)

14.12.2025 12:17
australia

Μακελειό σημειώθηκε σήμερα στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία με τουλάχιστον δέκα νεκρούς, μεταδίδει το Sky News, ενώ οι Αρχές καλούν το κοινό να αποφύγει την περιοχή παρά τη σύλληψη δύο υπόπτων.

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν έναν περαστικό να αρπάζει το όπλο από έναν δράστη, ενώ οι μάρτυρες γύρω του καταγράφουν το σκηνικό σε κατάσταση σοκ.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο 9News ότι παρακολουθούσε τον άνδρα καθώς άρπαζε το όπλο και το έστρεφε στον φερόμενο δράστη.

«Ο Θεός να τον ευλογεί», είπε. «Είχαμε έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν… που έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει κάποιες ακόμα ζωές και να μην κλιμακωθεί η κατάσταση στο επόμενο επίπεδο».

Η ένοπλη επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια εορτασμού της εβραϊκής γιορτής Χανουκά και έχει προκαλέσει πανικό στην τοπική κοινότητα.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έπεσαν νεκροί όταν δύο άνδρες άνοιξαν πυρ στην Bondi Beach, σύμφωνα με το news.com.au, ενώ 16 άτομα έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία καθότι τραυματίστηκαν.

Η Sydney Morning Herald μετέδωσε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky News και ABC μετέδωσαν πλάνα με άτομα να βρίσκονται στο έδαφος.

«Είδα τουλάχιστον 10 ανθρώπους στο έδαφος και αίμα παντού», δήλωσε ο 30χρονος Χάρι Γουίλσον, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, στη Herald.

Ο Άλεξ Ρίβτσιν, συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων της Αυστραλίας, είπε στο Sky News ότι η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό του Χανουκά, που ξεκίνησε τη δύση του ηλίου.

«Αυτή είναι η εβραϊκή κοινότητα στα καλύτερά της, ενωμένη για να γιορτάσει μια χαρούμενη περίσταση. Αν γίναμε σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, πρόκειται για κάτι σε κλίμακα που κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», πρόσθεσε.

Η αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και ότι πλέον δεν υπάρχει ενεργή απειλή.

Δημοσιογράφος του ABC, που βρίσκεται στο σημείο, μίλησε με αξιωματικούς της αστυνομίας. «Η αστυνομία πιστεύει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί», είπε.

«Μου είπαν ότι η ενεργή απειλή, οι δράστες, έχουν εξουδετερωθεί από την αστυνομία και δεν υπάρχει συνεχιζόμενη ενεργή απειλή για το κοινό εδώ στην Bondi. Αλλά πρόκειται ακόμα για μια ενεργή σκηνή, με αστυνομία και ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται. Θέλουν να επαναλάβουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν στο σπίτι και να μην έρθουν στην Bondi».

Η επίθεση συνέβη σχεδόν ακριβώς 11 χρόνια μετά την επίθεση ενός μοναχικού ένοπλου στο Lindt Cafe στο Σίδνεϊ, όταν 18 άτομα κρατήθηκαν όμηροι, με αποτέλεσμα δύο όμηροι και ο δράστης να χάσουν τη ζωή τους έπειτα από 16ωρη ομηρία.

