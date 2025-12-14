Μακελειό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Η στιγμή που αστυνομικοί διασώζουν φοιτητές που είχαν κρυφτεί σε βιβλιοθήκη (Video)

Σκηνές πανικού και απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς των ΗΠΑ, όταν φοιτητές εγκλωβίστηκαν σε χώρους της πανεπιστημιούπολης προσπαθώντας να σωθούν από ένοπλη επίθεση, με αστυνομικούς να τους απεγκλωβίζουν όπως καταγράφεται σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε η New York Post, τρομοκρατημένοι φοιτητές του πανεπιστημίου διακρίνονται να είναι σκυμμένοι μπροστά από ράφια βιβλιοθήκης, εμφανώς φοβισμένοι και με δάκρυα στα μάτια, την ώρα που δυνατοί κρότοι ακούγονται απ’ έξω.

Cops rescue petrified Brown students hiding from shooter in university library: video



Source – @newyorkpost pic.twitter.com/wMP0jCoHsK — Jacob Lehmann (@jacoblehmannX) December 14, 2025

Στο βίντεο καταγράφονται τουλάχιστον επτά ισχυροί κρότοι, ενώ περισσότεροι από δώδεκα φοιτητές, πανικόβλητοι, παραμένουν κουλουριασμένοι στο πάτωμα της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της επίθεσης που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και 9 τραυματίες.

Δεν έχει γίνει σαφές τι προκάλεσε τους θορύβους που ακούγονται στο βίντεο, ωστόσο μετά τον τελευταίο κρότο δεκάδες αστυνομικοί κρατώντας όπλα, εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη και διέταξαν τους φοιτητές να σηκώσουν τα χέρια τους.

«Προφανώς συμβαίνει κάτι, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε… απλώς ακούστε τις εντολές μας και θα σας βγάλουμε από εδώ τώρα», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αξιωματικός ζήτησε από τους φοιτητές να πάρουν γρήγορα τα προσωπικά τους αντικείμενα πριν τους συνοδεύσουν εκτός του κτιρίου.

Στο τέλος του βίντεο, οι φοιτητές φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι για να αρπάξουν τις τσάντες τους πριν απομακρυνθούν από τον χώρο.

Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Στη δημοσιότητα βίντεο του δράστη

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους – εκ των οποίων οκτώ σοβαρά – στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

🚨 HEARTBREAKING



A Brown University student texted his mother during today’s active shooter lockdown:



“Mom, there’s a live shooting on campus. I’m going to run. I love you.”



He’s now barricaded in a supply closet with a dozen others. Lights off. Silent. One student having a… pic.twitter.com/k5OeuOSpzQ — Brian Allen (@allenanalysis) December 13, 2025

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, αναφερόμενος στις ένοπλες επιθέσεις που συγκλονίζουν συχνά την αμερικανική κοινή γνώμη.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη. Μάλιστα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ζητώντας πληροφορίες.

BREAKING: Footage released of Brown University shooting suspect. He's still at large. If you know who he is, call 911 pic.twitter.com/rGwZzBmuQl — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τιμ Ο’Χάρα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως δράστης της επίθεσης ήταν «ένας μαυροντυμένος άνδρας», του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο τμήμα «Barus & Holley» όπου διεξάγονταν εξετάσεις. «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Help find this Person of Interest.



If you have any information, please call 1-800-CALL-FBI (225-5324) or https://t.co/iL7sD5efWD. pic.twitter.com/AkFDVtOCmw — FBI (@FBI) December 14, 2025

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

Τραμπ: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Footage from inside Brown University



🇺🇸🇺🇸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/w1EYzkQUck — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) December 14, 2025

Με τα όπλα σε κυκλοφορία να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε επεισόδια με πυροβολισμούς απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος. Οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για περιορισμό της οπλοκατοχής. Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα κατοχυρώνει η δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες.

