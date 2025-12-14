search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 09:53
ΚΟΣΜΟΣ

14.12.2025 08:39

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας

14.12.2025 08:39
Φωτογραφία αρχείου

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο (13/12) ότι συνέλαβαν πέντε άνδρες ως ύποπτους για συμμετοχή σε σχέδιο για πιθανή τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του κρατιδίου, συνελήφθησαν και ανακρίνονται πέντε άνδρες, ένας 56χρονος Αιγύπτιος, ένας 37χρονος Σύρο και τρεις Μαροκινοί – ηλικίας 22, 28 και 30 ετών – οι οποίοι φέρονται να προετοίμαζαν επίθεση στο Ντινγκολφινγκ στη νότια Βαυαρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας και της εισαγγελίας.

Απόπειρα «υποκίνησης σε φόνο»

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης ήταν ισλαμιστικό και σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με τη χρήση οχήματος το οποίο θα έπεφτε πάνω σε κόσμο σε χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο Αιγύπτιος φέρεται να απηύθυνε έκκληση για την επίθεση σε τζαμί στην περιοχή Ντινγκολφινγκ με στόχο «να σκοτώσει ή να τραυματίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα. Αυτό αντιμετωπίζεται ως απόπειρα «υποκίνησης σε φόνο». Οι τρεις Μαροκινοί φέρεται να ήταν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Κατηγορούνται ότι δήλωσαν την προθυμία τους να διαπράξουν φόνο, προσθέτει.

Πολλά στοιχεία σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επίθεση, όπως η χρονική στιγμή και οι λεπτομέρειες της προγραμματισμένης επίθεσης παραμένουν ασαφείς. Επίσης, δεν είναι γνωστό ποια χριστουγεννιάτικη αγορά ήταν ο προορισμός της επίθεσης. Η Εισαγγελία ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ακόμη πολύ πρόσφατη για να γίνει περαιτέρω σχολιασμός. Η Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση του Εξτρεμισμού και της Τρομοκρατίας της Εισαγγελίας της Βαυαρίας ηγήθηκε της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχε και η Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοακίμ Χέρμαν, ευχαρίστησε τις Αρχές που συμμετείχαν στην επιχείρηση. «Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο την εξαιρετική ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα των Αρχών ασφαλείας μας και δείχνει ότι είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τους πολίτες μας! Χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Αρχών ασφαλείας μας, αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή ισλαμιστική επίθεση στη Βαυαρία».

