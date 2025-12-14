search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

14.12.2025 08:21

Ζελένσκι: Προανήγγειλε συναντήσεις με αμερικανούς και ευρωπαίους, στο Βερολίνο, για τις «βασικές αρχές της ειρήνης»

14.12.2025 08:21
zelensky

Συναντήσεις με αμερικανούς και ευρωπαίους αντιπροσώπους για να συζητήσουν «βασικές αρχές της ειρήνης», θα έχει στο Βερολίνο, ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος το Σάββατο (13/12).

Ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη μια «αξιοπρεπή» ειρήνη και μια εγγύηση ότι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη χώρα του το 2022, δεν θα επιτεθεί ξανά.

Η Γερμανία ανακοίνωσε νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι θα φιλοξενήσει αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας μέσα στο Σαββατοκύριακο για συνομιλίες σχετικά με μια εκεχειρία στην Ουκρανία, πριν από μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι που θα γίνει στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

