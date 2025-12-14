«Make Europe Great Again»: Το παλαβό σχέδιο του Τραμπ για την Ευρώπη – Ποιες τέσσερις χώρες θέλει εκτός Ε.Ε., η αντίδραση των Ευρωπαίων

Ένα έγγραφο που διέρρευσε ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τέσσερις χώρες –την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία — να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος ενός νέου σχεδίου με τίτλο “Make Europe Great Again”.

Το έγγραφο περιγράφεται ως ένα απόρρητο πλήρες σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας (NSS) που φέρεται να ζητά από τις ΗΠΑ να φέρουν αυτές τις τέσσερις χώρες πιο κοντά στην Αμερική.

Η διαρροή έγινε λίγες μέρες μετά την επίσημη στρατηγική 33 σελίδων που συγκλόνισε την Ευρώπη, υπονοώντας ότι ορισμένοι ευρωπαίοι σύμμαχοι ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστοι.

Τραμπ: Οι ηγέτες της Ευρώπης καταστρέφουν τις χώρες τους

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να αλλάξει τη στάση του, δηλώνοντας ότι το σχέδιο είναι σαφές και σκόπιμο. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι διαφανής…» και η NSS καθορίζει σαφώς τις προτεραιότητες των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Defense One, το αδημοσίευτο σχέδιο περιγράφει τις Βρυξέλλες ως μια δύναμη που αποδυναμώνει την εθνική κυριαρχία, περιορίζει την ελευθερία.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στις «πολιτικές αφύπνισης της ΕΕ», λέγοντας ότι οι ηγέτες της Ευρώπης «καταστρέφουν» τις χώρες τους μέσω της μαζικής μετανάστευσης και χαρακτηρίζοντας τις πολιτικές αυτές «καταστροφή». Δήλωσε στο Politico ότι τα ευρωπαϊκά κράτη «αποσυντίθενται» λόγω των «πολιτικά ορθών» ηγετών τους. Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέκρινε ολόκληρη την ΕΕ, λέγοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική… Η Ευρώπη βαδίζει προς κακές κατευθύνσεις».

Η αντίδραση της Ευρώπης

Ο Τραμπ έχει επαινέσει τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας ως «φανταστικό» και απέφυγε να επιβάλει κυρώσεις στη Βουδαπέστη για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έχει ισχυρούς δεσμούς με τον πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι. Επίσης, θαυμάζει την Ιταλίδα Τζιόρτζια Μελόνι, αποκαλώντας την «φανταστική γυναίκα» που «έχει κατακτήσει την Ευρώπη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο υποστηρίζει πολιτικά και πολιτιστικά κινήματα που υπερασπίζονται «τον παραδοσιακό ευρωπαϊκό τρόπο ζωή παραμένοντας ταυτόχρονα φιλοαμερικανικά». Η αντίδραση της Ευρώπης ήταν οργισμένη και σοκαρισμένη.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποφασίζουν για την εσωτερική πολιτική της Ευρώπης, λέγοντας: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες…», όπως σημείωσε η εφημερίδα The Sun. Ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς χαρακτήρισε μέρη της στρατηγικής «κατανοητά», αλλά επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει «πιο ανεξάρτητη» από τις ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας.

Ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε σε ηρεμία, λέγοντας: «Αγαπητοί Αμερικανοί φίλοι, η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας…».

Αλλά κάποιοι ήταν ευχαριστημένοι, όπως ο Ολλανδός ακροδεξιός ηγέτης Γκερτ Βίλντερς, ο οποίος έγραψε: «Η Ευρώπη μετατρέπεται ραγδαία σε μια μεσαιωνική ήπειρο…». Το μακρύτερο σχέδιο της NSS συζητά επίσης έναν κόσμο όπου η κυριαρχία των ΗΠΑ δεν είναι δυνατή, προτείνει την απόσυρση από την υπεράσπιση της Ευρώπης και προτείνει μια νέα ομάδα «Core 5»: ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ιαπωνία.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε κατηγορηματικά τη διαρροή, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, ιδιωτική ή απόρρητη έκδοση». Ο Κέλι είπε ότι οι υποτιθέμενες διαρροές προήλθαν από άτομα «μακριά από τον Πρόεδρο» που «δεν έχουν ιδέα για τι μιλάνε», όπως αναφέρεται στην έκθεση της εφημερίδας The Sun.

Η ομάδα C5

Πέρα από το ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αδημοσίευτα έγγραφα από το Δόγμα Τραμπ που διέρρευσε το Defense One, δείχνουν και μια διάθεση της Ουάσινγκτον να «χτυπήσει» και τη G7.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προκάλεσε αίσθηση όταν εξέφρασε τη λύπη του για την αποβολή της Ρωσίας από την Ομάδα των Οκτώ (τώρα Ομάδα των Επτά – G7), χαρακτηρίζοντας την ως «ένα πολύ μεγάλο λάθος». Μάλιστα, είχε προτείνει να προστεθεί (και) η Κίνα για να σχηματίσουν μια «G9».

Η στρατηγική του φέρεται να προτείνει την ίδρυση μιας νέας ομάδας μεγάλων δυνάμεων, η οποία δεν θα περιορίζεται από τις απαιτήσεις της G7 για πλούσιες και δημοκρατικά κυβερνώμενες χώρες. Η νέα ομάδα, η «Core 5» ή C5, θα αποτελείται από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία – χώρες με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων ατόμων. Αυτή η ομάδα θα συναντάται τακτικά, όπως η G7, για συγκεκριμένα θέματα.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα της C5 είναι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή – και συγκεκριμένα η κανονικοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

