Θρίλερ με τον θάνατο του Πίτερ Γκριν: Το μυστηριώδες ιδιόχειρο σημείωμα δίπλα στη σορό και τα αίματα

Καλυμμένη με αίματα εντοπίστηκε η σορός του Πίτερ Γκριν, που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, την Παρασκευή.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 60χρονο ηθοποιό -που ήταν γνωστός κυρίως για τη συμμετοχή στις ταινίες Pulp Fiction και The Mask- ξαπλωμένο μπρούμυτα. Η σορός του ήταν μέσα στα αίματα.

«Ο Πίτερ ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, μπρούμυτα, με τραυματισμό στο πρόσωπο, αίμα παντού…» , περιέγραψε γείτονας στη New York Daily News.

Δίπλα στη σορό του βρέθηκε και ένα περίεργο χειρόγραφο σημείωμα. «Είμαι ακόμα Westie», έγραφε, αναφερόμενο στην ιρλανδοαμερικανική συμμορία της δεκαετίας του 1970 που δρούσε στην περιοχή Χελς Κίτσεν της Νέας Υόρκης.

Actor Peter Greene was lying ‘face down’ on the floor with ‘blood everywhere’ when police found him dead: report https://t.co/Ac1zQPAjYQ pic.twitter.com/s2hna4tTYA — Page Six (@PageSix) December 13, 2025

Η αστυνομία δήλωσε στη New York Post ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή.

Ο θάνατός του Γκριν που ήταν πατέρας ενός 16χρονου αγοριού επιβεβαιώθηκε από τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς. «Ήταν ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο μεγάλη γίνεται. Θα μου λείψει. Ήταν σπουδαίος φίλος», τόνισε.

Όπως φαίνεται, το περιβάλλον του αιφνιδιάστηκε από τη δυσάρεστη είδηση. Μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του 60χρονου ηθοποιού, ο Έντουαρντς ενημέρωσε τον Κέρι Μοντραγκόν στην ταινία του οποίου με τίτλο «Mascots», θα συμμετείχε ο Γκριν μαζί με τον Μίκι Ρουρκ. Όπως είπε, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος ήταν «πολύ αναστατωμένος».

«Δούλεψε με τόσους πολλούς εκπληκτικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες», πρόσθεσε ο Έντουαρντς, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία του Γκριν ως γκάνγκστερ Ντόριαν Ταϊρέλ δίπλα στους Τζιμ Κάρεϊ και Κάμερον Ντίαζ στο «The Mask» ως «ίσως τον καλύτερό του ρόλο».

Ο Γκριν που καταγόταν από το Μόντκλερ του Νιου Τζέρσεϊ στα 15 του το έσκασε από το σπίτι του και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου στράφηκε στη χρήση ναρκωτικών και αργότερα στη διακίνηση, όπως είχε πει ο ίδιος στο περιοδικό Premier το 1996.

Μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας, τον Μάρτιο του 1996, αναζήτησε θεραπεία για τους εθισμούς του.

Ο Γκριν έκανε το ντεμπούτο του στη μικρή οθόνη σε ένα επεισόδιο της δραματικής σειράς του NBC “Hardball” το 1990 και το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στην ταινία του 1992 “Laws of Gravity”, στην οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στην Edie Falco.

Η καριέρα του Peter Greene απογειώθηκε γρήγορα. Το 1993 πρωταγωνίστησε στην ταινία “Clean, Shaven“, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών το 1994.

Το 1994 συμμετείχε σε δύο μεγάλες ταινίες: υποδύθηκε τον κακό Zed στο “Pulp Fiction” του Quentin Tarantino, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, και τον βασικό αντίπαλο, Dorian Tyrell, δίπλα στον Jim Carrey στην ταινία “The Mask”.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως “Kiss & Tell”, “Blue Streak”, “End Game” και “The Bounty Hunter”, και είχε αξέχαστες εμφανίσεις σε “The Usual Suspects” και “Training Day”. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς prequel “John Wick, The Continental”.

