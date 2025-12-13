Peter Greene: Πέθανε ο «κακός» του Pulp Fiction και του «The Mask»

Νεκρός, στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, βρέθηκε ο Peter Greene.

Ο ηθοποιός, που είχε γίνει γνωστός για τους ρόλους του κακού σε ταινίες όπως το Pulp Fiction και το The Mask, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε στο Deadline ο μάνατζέρ του, Gregg Edwards.

Η αιτία του θανάτου του παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Ο Greene γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1965 στο Montclair του New Jersey. Έκανε το ντεμπούτο του στη μικρή οθόνη σε ένα επεισόδιο της δραματικής σειράς του NBC “Hardball” το 1990 και το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στην ταινία του 1992 “Laws of Gravity”, στην οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στην Edie Falco.

Η καριέρα του Peter Greene απογειώθηκε γρήγορα. Το 1993 πρωταγωνίστησε στην ταινία “Clean, Shaven“, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών το 1994.

Το 1994 συμμετείχε σε δύο μεγάλες ταινίες: υποδύθηκε τον κακό Zed στο “Pulp Fiction” του Quentin Tarantino, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, και τον βασικό αντίπαλο, Dorian Tyrell, δίπλα στον Jim Carrey στην ταινία “The Mask”.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως “Kiss & Tell”, “Blue Streak”, “End Game” και “The Bounty Hunter”, και είχε αξέχαστες εμφανίσεις σε “The Usual Suspects” και “Training Day”. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς prequel “John Wick, The Continental”.

«Ήταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς χαρακτήρων στον κόσμο», δήλωσε ο Edwards, αποκαλύπτοντας ότι ο Greene είχε εργαζόταν τον τελευταίο καιρό πάνω σε δύο πρότζεκτ: την ταινία “Mascots” με τον Mickey Rourke και ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο” From the American People: The Withdrawal of USAID” με τον Jason Alexander και την Kathleen Turner.

«Ήταν καλός φίλος που θα σου έδινε ακόμα και το πουκάμισό του. Τον αγαπούσαν και θα λείψει σε πολλούς», πρόσθεσε.

Ο Greene αφήνει πίσω του έναν αδερφό και μια αδερφή, που ενημερώθηκαν για τον θάνατό του, σύμφωνα με τον Edwards.

