Σερβία: Αντιδράσεις για την επιλογή του Τζάκοβιτς στην Μπιενάλε – Μαζεύουν υπογραφές με αίτημα την ανάκληση της επιλογής του

Ο καλλιτέχνης Πρέντραγκ Τζάκοβιτς, με έδρα την Πράγα, επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη Σερβία στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2026 με το έργο με τίτλο «Across Golgotha to Resurrection» (Διασχίζοντας τον Γολγοθά προς την Ανάσταση).

Το υπουργείο Πολιτισμού της Σερβίας φέρεται να ανακοίνωσε τον διαγωνισμό στον ιστότοπό του στις 6 Σεπτεμβρίου, με προθεσμία ενός μήνα, αλλά δεν γνωστοποίησε τη νίκη του Τζάκοβιτς.

Αντίθετα, η ανακοίνωση φαίνεται να έγινε μέσω του λογαριασμού στο Instagram του Σέρβου καλλιτέχνη, ο οποίος διαθέτει περίπου 700 ακόλουθους.

Στην επιλογή του αντιδρούν τώρα καλλιτέχνες, ιστορικοί, ιστορικοί τέχνης και εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης να εκπροσωπήσει τη Σερβία στη Βενετία.

