ΣΙΝΕΜΑ

12.12.2025 17:00

«Street Fighter»: Jason Momoa, 50 Cent και Cody Rhodes ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πρώτο teaser (photos/videos)

12.12.2025 17:00
SF-website-wide

Mία πρώτη γεύση από την κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού franchise «Street Fighter» δόθηκε στα «The Game Awards» όπου το καστ ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε το επίσημο teaser με πρωταγωνιστές τους κλασικούς μαχητές από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών.

Η ταινία διαδραματίζεται το 1993 και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «oι αποξενωμένοι Street Fighters, Ryu (Άντριου Κότζι – Andrew Koji) και Ken Masters (Νόα Σεντίνεο – Noah Centineo), βρίσκονται και πάλι στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li (Καλίνα Λιάνγκ – Callina Liang) τους προσεγγίζει για το περίφημο Παγκόσμιο Τουρνουά Πολεμιστών: μια βάναυση σύγκρουση πυγμής, προδοσίας και αλληλένδετων πεπρωμένων. Όμως, πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία που τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι τόσο μεταξύ τους όσο και με τους δαίμονες του παρελθόντος».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κιτάο Σακουράι (Kitao Sakurai), γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ντάλαν Μιούσον (Dalan Musson). Το πολυάριθμο καστ αστέρων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Κόντι Ρόουντς (Cody Rhodes) ως Guile, Όρβιλ Πεκ (Orville Peck) στο ρόλο του μασκοφόρου μαχητή Vega, Φίφτι Σεντ (50 Cent) ως Balrog και Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) ως Blanka.

Το «Street Fighter» αποτελεί μια φιλόδοξη συμπαραγωγή της Legendary Pictures με την ιαπωνική εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Capcom, ενώ η Paramount Pictures έχει αναλάβει την διανομή του.

Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου του 2026.

