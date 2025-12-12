search
12.12.2025 15:00

Η εξομολόγηση του Ethan Hawke για την κόρη του, Maya: «Πολλά πράγματα στην παιδική της ηλικία ήταν πολύ δύσκολα και λυπάμαι για εκείνη» (photos/videos)

ethan-hawke_sydney-sweeney_1212_1920-1080_new
credit: Variety

Ο Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke) σε μία σπάνια εξομολόγηση, μίλησε για τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η Μάγια (Maya), η μεγαλύτερη κόρη του, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Ούμα Θέρμαν (Uma Thurman) ήταν προορισμένη για μια καριέρα στον χώρο των τεχνών.

«Είχα καταλάβει από τότε που ήταν περίπου 4 ετών ότι θα γίνει καλλιτέχνις. Και ήξερα ότι θα είναι πολύ καλή» είπε ο διάσημος ηθοποιός στη Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) κατά τη διάρκεια συζήτησής τους για το «Actors on Actors» του Variety.

«Το ασφαλές καταφύγιό της ήταν οι υδατογραφίες ο χορός και το τραγούδι. Υπήρχαν πολλά πράγματα στην παιδική της ηλικία που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα και περίπλοκα και λυπάμαι για εκείνη» εξήγησε ο Χοκ.

Αν και ο Χολιγουντιανός σταρ επέλεξε να μην αποκαλύψει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Μάγια καθώς μεγάλωνε, ωστόσο όπως είπε, είχε προσέξει ότι «άνθιζε» σε περιβάλλοντα που στηρίζονταν στην «επικοινωνία». Ο Ίθαν Χοκ – ο οποίος είναι επίσης πατέρας του Λέβον από το γάμο του με την Θέρμαν και των Κλεμεντίν και Ιντιάνα από τη Ράιαν Σόχιουζ (Ryan Shawhughes) ήταν στο πλευρό της όταν η Μάγια ανακάλυψε την καλλιτεχνική της φωνή.

«Θυμάμαι κάποια δασκάλα που τη ρώτησε: “Μάγια, είσαι ευτυχισμένη;” γιατί ανησυχούσαν για εκείνη», συνέχισε ο βραβευμένος πρωταγωνιστής. 

«Και εκείνη απάντησε κάτι του τύπου: “Πραγματικά πιστεύετε ότι αυτή είναι η σωστή ερώτηση;” Και σκέφτηκα: “Λατρεύω αυτό το παιδί”. Ήταν περίπου 13», ανέφερε ο Χοκ, καταλήγοντας:

«Η Μάγια είπε: “Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το αν είμαι ευτυχισμένη ή όχι. Είμαι ευτυχισμένη; Όχι. Αλλά δεν φιλοδοξώ και να είμαι”. Οπότε δεν ανησύχησα ποτέ για το ότι θα μπει στις τέχνες, γιατί ήξερα ότι αυτό θα της σώσει τη ζωή».

