ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 17:33
11.12.2025 16:14

Επιστρέφουν τα Hunger Games με τη Τζένιφερ Λόρενς ως Κάτνις ξανά

11.12.2025 16:14
KATNISS

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον φέρονται να επιστρέφουν στα Hunger Games στο πολυαναμενόμενο prequel της επόμενης χρονιάς.

Το ζευγάρι πρωταγωνίστησε τελευταία φορά μαζί στο Mockingjay – Part 2, την κορυφαία συνέχεια της αρχικής σειράς ταινιών.

Τα αμερικανικά περιοδικά The Hollywood Reporter και Deadline ανέφεραν ότι η 35χρονη Τζένιφερ Λόρενς επιστρέφει ως Κάτνις Έβερντιν, ενώ ο 33χρονος Τζος θα επαναλάβει τον ρόλο του ως Πίτα Μέλαρκ στο The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Υπονοούν ότι οι ηθοποιοί θα εμφανιστούν σε μια σεκάνς flash-forward που περιλαμβάνεται στο μυθιστόρημα στο οποίο βασίζεται η νέα ταινία.

Η Λόρενς, η οποία έγινε γνωστή υποδυόμενη την Κάτνις, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν «εντελώς» έτοιμη να επιστρέψει στον ίδιο ρόλο.

Και τον περασμένο μήνα, ο Τζος Χάτσερσον δήλωσε στο αμερικανικό περιοδικό Variety ότι «θα ήταν εκεί αμέσως» αν του ζητούσαν να επιστρέψει.

«Δεν θα χρειαζόταν καμία απολύτως πειθώ», είπε.

Οι θαυμαστές των Hunger Games είναι ενθουσιασμένοι με την είδηση ​​ότι οι αγαπημένοι χαρακτήρες θα κάνουν μια νέα εμφάνιση.

Στην ταινία «Hunger Games: Η Ανατολή του Ήλιου στο Θέρισμα» πρωταγωνιστούν επίσης οι McKenna Grace, Maya Hawke και Ralph Fiennes, ενώ αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2026.

Το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέα Suzanne Collins πούλησε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως κατά την εβδομάδα κυκλοφορίας του νωρίτερα φέτος – το μεγαλύτερο ντεμπούτο για ένα από τα βιβλία της.

Η σειρά ταινιών φέρεται να έχει αποφέρει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας το 2012.

