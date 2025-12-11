Νατάσσα Μποφίλιου: «Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν γιατί μιλούν καλύτερα» (Video)

Την πρώτη της απάντηση μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από τη διεθνή περιοδεία-αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι έδωσε η Νατάσσα Μποφίλιου η οποία -ερωτηθείσα σχετικά- παροτρύνει να αφήσουμε τα τραγούδια να μιλήσουν, καθώς αυτά μπορούν και μιλούν καλύτερα…

«Έχω να σχολιάσω ότι όλα είναι μπροστά και… τα καλύτερα θα έρθουν. Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν, γιατί μιλάνε καλύτερα» είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της στην κάμερα του Breakfast@Star και πρόσθεσε:

«Είναι η απόδειξη των προθέσεων και όλου αυτού που σε οδηγεί για να ανέβεις πάνω στη σκηνή, τουλάχιστον για μας τους καλλιτέχνες, και να μοιραστείς τα τραγούδια. Πάντα έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Και νιώθω ότι ο τρόπος που έχει ζήσει και η στάση ενός ανθρώπου μέσα στα χρόνια αποδεικνύεται και υπάρχει καταγεγραμμένος, αλλά και αποδεικνύεται με αυτά που έρχονται».

Σημειώνεται ότι μετά τη δημόσια παρέμβαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος δεν επέτρεψε τη χρήση του έργου του, η παγκόσμια περιοδεία αναμορφώθηκε πλήρως, ενώ πολλοί ήταν και οι καλλιτέχνες που πήραν θέση είτε προς τη μια πλευρά είπε προς την άλλη.

