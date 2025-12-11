search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 11:44
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 10:39

Νατάσσα Μποφίλιου: «Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν γιατί μιλούν καλύτερα» (Video)

11.12.2025 10:39
bofiliou-new

Την πρώτη της απάντηση μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από τη διεθνή περιοδεία-αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι έδωσε η Νατάσσα Μποφίλιου η οποία -ερωτηθείσα σχετικά- παροτρύνει να αφήσουμε τα τραγούδια να μιλήσουν, καθώς αυτά μπορούν και μιλούν καλύτερα…

«Έχω να σχολιάσω ότι όλα είναι μπροστά και… τα καλύτερα θα έρθουν. Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν, γιατί μιλάνε καλύτερα» είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της στην κάμερα του Breakfast@Star και πρόσθεσε:

«Είναι η απόδειξη των προθέσεων και όλου αυτού που σε οδηγεί για να ανέβεις πάνω στη σκηνή, τουλάχιστον για μας τους καλλιτέχνες, και να μοιραστείς τα τραγούδια. Πάντα έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Και νιώθω ότι ο τρόπος που έχει ζήσει και η στάση ενός ανθρώπου μέσα στα χρόνια αποδεικνύεται και υπάρχει καταγεγραμμένος, αλλά και αποδεικνύεται με αυτά που έρχονται».

Σημειώνεται ότι μετά τη δημόσια παρέμβαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος δεν επέτρεψε τη χρήση του έργου του, η παγκόσμια περιοδεία αναμορφώθηκε πλήρως, ενώ πολλοί ήταν και οι καλλιτέχνες που πήραν θέση είτε προς τη μια πλευρά είπε προς την άλλη.

Διαβάστε επίσης:

H Νεφέλη Φασούλη σε μια «Christmas Edition» εμφάνιση στον Σταυρό του Νότου

Εθνικό Θέατρο: Οι «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ σε ζωντανή σύνδεση από το Κτήριο Τσίλλερ στην Ιθάκη

Τα Ζαμομίνια και η μυστηριώδης εξαφάνιση του Άγιου Βασίλη στο Θέατρο Πορεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

PUPPIES_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

nosokomeio_rio
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: 51χρονος οικοδόμος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Model-3-Standard-Affordable-Carousel-Slide-1-Desktop-EMEA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla που κάνει 534 km με ένα γέμισμα, 0-100 km/h σε 6,2 sec και έχει τιμή 33.990 ευρώ (photos)

mikroskopio
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαοχτώ παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδου καρκίνου – Οι οδηγίες των ειδικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 11:42
finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

PUPPIES_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

nosokomeio_rio
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: 51χρονος οικοδόμος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

1 / 3