ΘΕΑΤΡΟ

10.12.2025 13:24

Εθνικό Θέατρο: Οι «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ σε ζωντανή σύνδεση από το Κτήριο Τσίλλερ στην Ιθάκη

parastasi-1-new

Την επιτυχημένη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, οι «Τρεις αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Ιθάκης, στις 19 Δεκεμβρίου, ζωντανά, σε απευθείας σύνδεση με την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, εντελώς δωρεάν.

Πρόκειται για μία ακόμη εξ αποστάσεως μετάδοση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Εθνικού Θεάτρου να φέρει τη θεατρική εμπειρία πιο κοντά και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της χώρας, αναπτύσσοντας νέους δεσμούς με το κοινό της Περιφέρειας, μεταδίδοντας ζωντανά παραστάσεις από τις σκηνές του σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας -το Σουφλί, την Ιθάκη, τα Κύθηρα και την Κάρπαθο- και αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο τεχνολογικό Μέσο.

Οι «Τρεις αδελφές», το αριστούργημα του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, αποτελεί μια παράσταση – αφιέρωση στον άνθρωπο που, ενώ λαχταρά, δεν έχει το κουράγιο να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Ένα έργο για την προσδοκία, τον χρόνο και τη μνήμη, μα κυρίως για την αναζήτηση μιας «Μόσχας» που βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου δεν είμαστε εμείς.

Τρεις αδελφές – μια οριζόντια διάταξη της γενιάς. Τρεις γυναίκες δεμένες με την πιο στενή συγγένεια, καταδικασμένες να ζουν χωριστά: Η Όλγα θα είναι πάντα η πρωτότοκη, και γι’ αυτό θα ζει στο παρελθόν. Η Μάσα θα αναμετριέται με το παρόν, γιατί είναι η μεσαία. Και η Ιρίνα, η μικρή, θα ονειρεύεται το μέλλον.

Καθημερινές τελετουργίες συναναστροφής, επέτειοι και γιορτές, φιλοσοφικές συζητήσεις και σχέδια, γεννήσεις και καταστροφές, έρωτες και απορρίψεις, αφίξεις και αναχωρήσεις, και κυρίως ματαιώσεις στα χέρια του Τσέχωφ γίνονται ένα πολύτιμο, συχνά κρυπτικό έργο, που οδηγεί με υποδόριο χιούμορ τους ήρωες και τις ηρωίδες του από την ακραία χαρά στην απόλυτη απελπισία.

Η πρωτοβουλία της Πρώτης Σκηνής της χώρας, με χορηγό τη ΔΕΗ, προσφέρει στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών ξεχωριστές εμπειρίες θέασης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν, σε απευθείας σύνδεση με τις Σκηνές του Κτηρίου Τσίλλερ, παραστάσεις του φετινού καλλιτεχνικού της προγράμματος, σε χώρους που έχουν επιλεγεί από τους αντίστοιχους Δήμους.

Συντελεστές

  • Μετάφραση: Γιώργος Π. Δεπάστας – Αλέξανδρος Ίσαρης
  • Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη

Παίζουν (αλφαβητικά): Μαρία Γεωργιάδου, Αντώνης Γκρίτσης, Θανάσης Δήμου,  Τρύφωνας Ζάχαρης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Κλίνης,  Κώστας Κορωναίος, Ανδρέας Νάτσιος, Νικόλας Ντούρος, Νάνσυ Σιδέρη, Μαρία Σκουλά, Θάλεια Συκιώτη, Γιωργής Τσαμπουράκης, Ανδριάνα Χαλκίδη

