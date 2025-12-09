Μπανούσι: «Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia» στην Πειραιώς 260

Στο πλαίσιο μιας νέας δέσμης δράσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο Φθινόπωρο – ΑΠΟΗΧΟΙ που εστιάζει στην επανάληψη/παρουσίαση κάποιων εκ των παραγωγών του που έχουν μια μη εξαντληθείσα δυναμική, η Πειραιώς 260 υποδέχεται ξανά τον Mario Banushi.

Η παράσταση Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia επιστρέφει από τις 14 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2025 και μας καλεί σε μια αναμέτρηση με την μνήμη, την απώλεια και την ενηλικίωση. Η Πειραιώς 260, παραμένοντας τόπος συνάντησης και δημιουργίας και μετά το πέρας των θερινών μηνών του Φεστιβάλ, υποδέχεται την πολυταξιδεμένη παράσταση, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς ανά τον κόσμο.

Όλα ξεκινούν από ένα απρόοπτο γεγονός που συνέβη υπό το φως της επιγραφής μιας οικογενειακής ταβέρνας σε ένα προάστιο των Τιράνων. Το γεγονός αυτό σφραγίζει τη ζωή του νεαρού γιου της οικογένειας. Χρόνια αργότερα, ως ενήλικος και σκηνοθέτης πλέον, ο Banushi μεταφέρει αυτήν την επιγραφή από την Αλβανία στη θεατρική σκηνή, τοποθετώντας την στον πυρήνα του κόσμου που οικοδομεί. Τι μένει ακόμα να φωτίσει αυτή η επιγραφή;

Οι προσωπικές μνήμες γίνονται το υλικό της δραματουργίας και μετατρέπονται σε τελετουργία κάθαρσης. Η ταβέρνα ανασυστήνεται ως τόπος όπου το παρελθόν συναντά το παρόν: εκεί όπου ο πρόσφατα εκλιπών πατέρας του, μάγειρας και ιδιοκτήτης της ταβέρνας, υποδεχόταν κάθε βράδυ τους πελάτες· και εκεί όπου τώρα, γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι με άδειες καρέκλες, ακούγονται όλα όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Ο Mario αποχαιρετά τον πατέρα του και ξεκινά το μακρύ ταξίδι προς την ενηλικίωση.

“Taverna Miresia” σημαίνει στα αλβανικά «Ταβέρνα Καλοσύνη», ενώ τα ονόματα Mario, Bella, Anastasia αντιστοιχούν στα ονόματα του δημιουργού και των δύο αδελφών του – υπογραμμίζοντας τον βαθιά προσωπικό χαρακτήρα του έργου.

Με την παράσταση αυτή, ο Banushi ολοκλήρωσε την τριλογία που ξεκίνησε με τη Ragada και συνεχίστηκε με το Goodbye, Lindita· μια τριλογία όπου κάθε μέρος αντλεί έμπνευση από τη μητέρα, τη μητριά και, τέλος, τον πατέρα του.

Το έργο παρουσιάζεται για τρίτη φορά στην Ελλάδα και έχει ήδη ταξιδέψει σε Ιταλία, Ελβετία, Ρουμανία, Γερμανία, Βέλγιο, Καναδά, Βρετανία και Ταϊβάν. Η παράσταση είναι συμπαραγωγή της TooFarEast με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

