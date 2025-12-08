search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 12:03
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 10:25

«Άσπρα Άλογα – Ρόσμερσχολμ» του Ερρίκου Ίψεν στο θέατρο Εκάτη

08.12.2025 10:25
parastasi-new

Το έργο «Άσπρα Άλογα – Ρόσμερσχολμ» του Ίψεν σε σκηνοθεσία της Βαλεντίνης Λουρμπά έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι θεατές στο θέατρο Εκάτη.

Άσπρα άλογα είναι ο τίτλος που πρωτοέβγαλε το αριστουργηματικό τούτο δράμα ο Ίψεν. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις μπήκε ο τίτλος Ρόσμερσχολμ. Ο πύργος των Ρόσμερ, το «Ρόσμερσχολμ», κουβαλάει το σκοτάδι και το βάρος μιας οικογένειας συντηρητικών που ελέγχει τα πάντα.

Ένας πάστορας, τελευταίος απόγονος των Ρόσμερ που αποστάτησε από την Εκκλησία, και η χαμένη σύζυγός του. Μια δαιμονική γυναίκα που μένει μαζί του τον φροντίζει και τον εμπνέει να σκέφτεται και να ζει ελεύθερα. Το παλιό συγκρούεται με το νέο. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος παραμένει ανεκπλήρωτο και ένας θάνατος είναι αξεδιάλυτος.

Το αριστούργημα του Ίψεν περιέχει όλα τα θέματα που επεξεργάστηκε ο νορβηγός δραματουργός: Το ιδεολογικό, το ψυχολογικό, το κοινωνιολογικό, το πολιτικό και το πολιτιστικό. Κεντρικό μοτίβο του έργου είναι το αίτημα κάθε ηθικού ανθρώπου να παραμείνει ο εαυτός του και να μην παραβεί τις αρχές του.

Ο Ρόσμερ και η Ρεβέκκα, διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης άτομα, κουβαλώντας βαθιά ριζωμένες ενοχές, συγκρούονται με αποτέλεσμα να ηττηθούν και οι δύο και να οδηγηθούν στο θάνατο, δηλαδή στην ήττα των δύο κόσμων: του κόσμου της παλιάς ηθικής και του κόσμου της απελευθερωμένης συνείδησης.

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία Βαλεντίνη Λουρμπά
  • Μετάφραση Ερρίκος Μπελιέ  
  • Φωτισμοί Θοδωρής κόκκινος 
  • Ενδυματολόγος Τισσα Βσιλάκη
  • Μουσική Επιμέλεια Βαλεντίνη Λουρμπά
  • Δημόσιες σχέσεις Θέατρο Εκάτη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Ασημάκης, Χρίστος Γεωργίου, Μαρία Μαραγκουδάκη, Μάνος Χατζηγεωργίου, Λήδα Χατζηδημητρίου

Διαβάστε επίσης:

«Ο Εραστής» του βραβευμένου με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ στο Μικρό Γκλόρια

«Το ημερολόγιο ενός τρελού»: Η σπουδαία παράσταση του Στάθη Λιβαθινού επιστρέφει για 2η χρονιά

Σε απεργία προχωρούν αύριο οι ηθοποιοί – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές λόγω εορτών – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

Kate-Winslet-new
LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 12:02
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές λόγω εορτών – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

1 / 3