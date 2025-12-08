«Άσπρα Άλογα – Ρόσμερσχολμ» του Ερρίκου Ίψεν στο θέατρο Εκάτη

Το έργο «Άσπρα Άλογα – Ρόσμερσχολμ» του Ίψεν σε σκηνοθεσία της Βαλεντίνης Λουρμπά έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι θεατές στο θέατρο Εκάτη.

Άσπρα άλογα είναι ο τίτλος που πρωτοέβγαλε το αριστουργηματικό τούτο δράμα ο Ίψεν. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις μπήκε ο τίτλος Ρόσμερσχολμ. Ο πύργος των Ρόσμερ, το «Ρόσμερσχολμ», κουβαλάει το σκοτάδι και το βάρος μιας οικογένειας συντηρητικών που ελέγχει τα πάντα.

Ένας πάστορας, τελευταίος απόγονος των Ρόσμερ που αποστάτησε από την Εκκλησία, και η χαμένη σύζυγός του. Μια δαιμονική γυναίκα που μένει μαζί του τον φροντίζει και τον εμπνέει να σκέφτεται και να ζει ελεύθερα. Το παλιό συγκρούεται με το νέο. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος παραμένει ανεκπλήρωτο και ένας θάνατος είναι αξεδιάλυτος.

Το αριστούργημα του Ίψεν περιέχει όλα τα θέματα που επεξεργάστηκε ο νορβηγός δραματουργός: Το ιδεολογικό, το ψυχολογικό, το κοινωνιολογικό, το πολιτικό και το πολιτιστικό. Κεντρικό μοτίβο του έργου είναι το αίτημα κάθε ηθικού ανθρώπου να παραμείνει ο εαυτός του και να μην παραβεί τις αρχές του.

Ο Ρόσμερ και η Ρεβέκκα, διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης άτομα, κουβαλώντας βαθιά ριζωμένες ενοχές, συγκρούονται με αποτέλεσμα να ηττηθούν και οι δύο και να οδηγηθούν στο θάνατο, δηλαδή στην ήττα των δύο κόσμων: του κόσμου της παλιάς ηθικής και του κόσμου της απελευθερωμένης συνείδησης.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία Βαλεντίνη Λουρμπά

Μετάφραση Ερρίκος Μπελιέ

Φωτισμοί Θοδωρής κόκκινος

Ενδυματολόγος Τισσα Βσιλάκη

Μουσική Επιμέλεια Βαλεντίνη Λουρμπά

Δημόσιες σχέσεις Θέατρο Εκάτη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Ασημάκης, Χρίστος Γεωργίου, Μαρία Μαραγκουδάκη, Μάνος Χατζηγεωργίου, Λήδα Χατζηδημητρίου

