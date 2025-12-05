search
ΘΕΑΤΡΟ

05.12.2025 14:01

«Ο Εραστής» του βραβευμένου με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ στο Μικρό Γκλόρια

05.12.2025 14:01
«Ο Εραστής» του βραβευμένου με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ συνεχίζει στο θέατρο Μικρό Γκλόρια, με μια παράσταση που ρίχνει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές του ερωτικού πόθου και της συζυγικής οικειότητας, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Κοέν.

Ένα έργο που διαρρηγνύει τα όρια του έρωτα, της φαντασίας και της πραγματικότητας… Ένα ευφυές παιχνίδι με τον έρωτα!

Ένα φαινομενικά ήσυχο ζευγάρι, ο Ρίτσαρντ και η Σάρα, ζει εδώ και δέκα χρόνια μια τακτοποιημένη ζωή στο προάστιο του Γουίντσορ. Πίσω όμως από τη βιτρίνα της οικιακής σταθερότητας, κρύβεται ένα ερωτικό παιχνίδι εξουσίας και επιθυμίας. Το ζευγάρι επιλέγει να ξεφύγει από τη ρουτίνα μέσα από μια τελετουργία φαντασιώσεων, που επαναλαμβάνεται με ακρίβεια και πάθος, φτάνοντας στα άκρα… Μέσα στο καθιστικό του περιμένει τον μυστηριώδη επισκέπτη του και σε αυτό το παιχνίδι, δεν είναι ποτέ σαφή ούτε τα κίνητρα ούτε τα όρια.

Ο Πίντερ γράφει ένα έργο που ακροβατεί μεταξύ ρεαλισμού και παραλόγου, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η απειλή μπορεί να μην προέρχεται από τον έξω κόσμο, αλλά από την ίδια τη σχέση του ζευγαριού.

Σε αυτό το καθηλωτικό έργο, το φως πέφτει στις ανθρώπινες σχέσεις, οι ρόλοι εναλλάσσονται, τα πρόσωπα μεταμορφώνονται και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Η ερωτική σύμβαση, ο ψυχικός εγκλωβισμός και η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της επιθυμίας μας φέρνει αντιμέτωπους με την πιο άβολη αλήθεια: ότι αυτό που μας απειλεί και μας τρομάζει δεν βρίσκεται πάντα απ’ έξω, αλλά μπορεί να κατοικεί μέσα μας και στον ίδιο τον έρωτα…

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αρνόκουρος και Νικολέτα Καρνέζη

Συντελεστές:

  • Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν
  • Σκηνικά-Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
  • Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
  • Μουσική: Νικολέτα Καρνέζη
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Λευτέρης Μαργιόλας

Κάθε Κυριακή στις 18.30 στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια

