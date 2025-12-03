«Cleansed» της Σάρα Κέιν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (Video)

Η πολυαναμενόμενη παράσταση «Cleansed» της Σάρα Κέιν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, έχει ήδη διαθέσει όλα τα εισιτήρια του πρώτου μήνα παραστάσεων -μέχρι και το τέλος του 2025- πριν καν πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 4 Δεκεμβρίου.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, έχουν ήδη ανοίξει νέες ημερομηνίες στην προπώληση για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Επτά ηθοποιοί, επτά φωνές (εκφάνσεις του ίδιου υπαρξιακού αδιεξόδου) συνθέτουν μια πανανθρώπινη κραυγή που αναζητά την Κάθαρση.

Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί το πιο τολμηρό έργο του 20ού αιώνα με τον πιο ιδανικό θίασο: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος.

Σημαντική σημείωση

H παράσταση είναι αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλίκους. Η παράσταση περιέχει σκηνές βίας και σεξουαλικής αναπαράστασης. Μετά την ανακοινωμένη ώρα έναρξης της παράστασης ο διοργανωτής δεν επιτρέπει την είσοδο σε αργοπορημένους θεατές. Οι αργοπορημένοι θεατές που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος δεν δικαιούνται αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων. Απαγορεύεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση της παράστασης. Θα δοθούν στους θεατές σακουλάκια που θα τοποθετήσουν μέσα το κινητό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης. Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών (strobe lights), καπνού (haze) και δυνατών ήχων.

