«Cleansed» της Σάρα Κέιν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (Video)

Η πολυαναμενόμενη παράσταση «Cleansed» της Σάρα Κέιν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, έχει ήδη διαθέσει όλα τα εισιτήρια του πρώτου μήνα παραστάσεων -μέχρι και το τέλος του 2025- πριν καν πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 4 Δεκεμβρίου.
Λόγω της αυξημένης ζήτησης, έχουν ήδη ανοίξει νέες ημερομηνίες στην προπώληση για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
Επτά ηθοποιοί, επτά φωνές (εκφάνσεις του ίδιου υπαρξιακού αδιεξόδου) συνθέτουν μια πανανθρώπινη κραυγή που αναζητά την Κάθαρση.
Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί το πιο τολμηρό έργο του 20ού αιώνα με τον πιο ιδανικό θίασο: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος.
