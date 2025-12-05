search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 14:42
ΣΙΝΕΜΑ

05.12.2025 12:30

Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles (photos)

the-beatles-new
The Beatles perform on the CBS "Ed Sullivan Show" in New York (1964) /ap photo, file

Νέοι ρόλοι και οι ηθοποιοί που θα τους ερμηνεύσουν ανακοινώθηκαν για την τετραλογία του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

Στις ταινίες «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» παραγωγής Sony Pictures, Neal Street Productions και Apple Corps οι Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ είναι μεταξύ εκείνων που θα υποδυθούν μέλη του κύκλου του θρυλικού συγκροτήματος.

Παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι θα κυκλοφορούσαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές οι ταινίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 7 Απριλίου 2028. Κάθε ταινία θα αφηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία ενός μέλους του συγκροτήματος και είναι επίσης η πρώτη κινηματογραφική σειρά, στην οποία παραχωρήθηκαν μουσικά δικαιώματα για τη δισκογραφία των Beatles.

Τον Ιούνιο του 2024, επιβεβαιώθηκε ότι οι Χάρις Ντίκινσον, Πολ Μέσκαλ και Μπάρι Κίογκαν θα υποδυθούν τους Beatles. Τους επόμενους μήνες αποκαλύφθηκε ότι ο Ντίκινσον θα είναι ο Τζον Λένον, ο Μέσκαλ ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Κίογκαν ο Ringo Starr. Αρχικά ανακοινώθηκε ότι ο Τζόζεφ Κουίν θα συμπληρώσει την τετράδη, υποδυόμενος τον Τζορτζ Χάρισον.

Τώρα έγινε γνωστό ότι ο Μόρισεϊ (The Walking Dead) θα υποδυθεί τον πατέρα του ΜακΚάρτνεϊ, Τζιμ, ενώ η ηθοποιός Λιάν Μπεστ η οποία, σύμφωνα με το Rolling Stone, είναι ανιψιά του πρώην ντράμερ των Beatles, Πιτ Μπεστ – θα υποδυθεί τη θεία Μίμι του Λένον. Ο Σόφιλντ θα είναι ο μάνατζερ περιοδειών και συμμαθητής του ΜακΚάρτνεϊ και του Χάρισον, Νιλ Άσπιναλ.

Ο Χάρι Λόιντ θα υποδυθεί τον παραγωγό του συγκροτήματος, Τζορτζ Μάρτιν, ενώ ο Τζέιμς Νόρτον έχει επιβεβαιωθεί ότι θα εμφανιστεί ως ο μάνατζερ των Beatles Μπράιαν Έπσταϊν.

