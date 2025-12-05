Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles (photos)

Νέοι ρόλοι και οι ηθοποιοί που θα τους ερμηνεύσουν ανακοινώθηκαν για την τετραλογία του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

Στις ταινίες «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» παραγωγής Sony Pictures, Neal Street Productions και Apple Corps οι Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ είναι μεταξύ εκείνων που θα υποδυθούν μέλη του κύκλου του θρυλικού συγκροτήματος.

Παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι θα κυκλοφορούσαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές οι ταινίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 7 Απριλίου 2028. Κάθε ταινία θα αφηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία ενός μέλους του συγκροτήματος και είναι επίσης η πρώτη κινηματογραφική σειρά, στην οποία παραχωρήθηκαν μουσικά δικαιώματα για τη δισκογραφία των Beatles.

Τον Ιούνιο του 2024, επιβεβαιώθηκε ότι οι Χάρις Ντίκινσον, Πολ Μέσκαλ και Μπάρι Κίογκαν θα υποδυθούν τους Beatles. Τους επόμενους μήνες αποκαλύφθηκε ότι ο Ντίκινσον θα είναι ο Τζον Λένον, ο Μέσκαλ ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Κίογκαν ο Ringo Starr. Αρχικά ανακοινώθηκε ότι ο Τζόζεφ Κουίν θα συμπληρώσει την τετράδη, υποδυόμενος τον Τζορτζ Χάρισον.

Τώρα έγινε γνωστό ότι ο Μόρισεϊ (The Walking Dead) θα υποδυθεί τον πατέρα του ΜακΚάρτνεϊ, Τζιμ, ενώ η ηθοποιός Λιάν Μπεστ η οποία, σύμφωνα με το Rolling Stone, είναι ανιψιά του πρώην ντράμερ των Beatles, Πιτ Μπεστ – θα υποδυθεί τη θεία Μίμι του Λένον. Ο Σόφιλντ θα είναι ο μάνατζερ περιοδειών και συμμαθητής του ΜακΚάρτνεϊ και του Χάρισον, Νιλ Άσπιναλ.

Ο Χάρι Λόιντ θα υποδυθεί τον παραγωγό του συγκροτήματος, Τζορτζ Μάρτιν, ενώ ο Τζέιμς Νόρτον έχει επιβεβαιωθεί ότι θα εμφανιστεί ως ο μάνατζερ των Beatles Μπράιαν Έπσταϊν.

Διαβάστε επίσης:

«Θάνος Αναστόπουλος: Ένας σύγχρονος ουμανιστής του κινηματογράφου» – Αφιέρωμα στο 14ο ΦΠΚΑ (Videos)

Αναβάλλεται -λόγω κακοκαιρίας- η προβολή της ταινίας για τη Μαρία Κάλλας, παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Παλλάς

Ετοιμάζεται η νέα ταινία «Men In Black»