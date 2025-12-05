Αναβάλλεται -λόγω κακοκαιρίας- η προβολή της ταινίας για τη Μαρία Κάλλας, παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Παλλάς

Η σημερινή προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση», που επρόκειτο να δοθεί παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Θέατρο Παλλάς, αναβάλλεται «λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για την ασφάλεια των θεατών», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στον Τύπο νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5/12), τη στιγμή που η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να χτυπά με σφοδρότητα τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Στη σχετική ανακοίνωσή του, ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφως σημείωσε ότι η «θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία».

Το υβριδικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ δημιουργήθηκε μέσα από το χρονικό της παγκόσμιας περιοδείας του θεατρικού έργου «Maria Callas – Letters and Memoirs» η οποία διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Η ταινία που αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας εξερευνά σε βάθος τη ζωή της θρυλικής σοπράνο, με πρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μπελούτσι, ενώ ταξίδεψε στα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής (Festival del Cinema di Roma, October 2023, 46o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2023. MoMA, New York, June 2024, San Sebastián International Film Festival, September 2024, Lyon Lumière Festival 2024, Festival international du film de Marrakech 2024) έχοντας αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές.

Μια ιδέα που ξεκίνησε από το ντοκουμέντο του ταλαντούχου Έλληνα κινηματογραφιστή Γιάννη Δημολίτσα στο Ηρώδειο το 2021, επιστρέφει στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά, για να ολοκληρώσει θριαμβευτικά τον κύκλο της διεθνούς επιτυχίας αυτής της μεγάλης ταινίας.

Ένα ντοκουμέντο που είχε ως αφετηρία την παράσταση «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» σε παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», με την οποία η Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου, χαρίζοντας το 2021 τρεις μοναδικές βραδιές στο Ηρώδειο, γνωρίζοντας τεράστια απήχηση από τους Έλληνες θεατές.

