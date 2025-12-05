Cary-Hiroyuki Tagawa: Πέθανε στα 75 του ο θρυλικός «κακός» του Χόλιγουντ (photos/videos)

Θλίψη για τον θάνατο του Cary-Hiroyuki Tagawa, του Ιάπωνα ηθοποιού που σημάδεψε τη μεγάλη οθόνη με τις εμβληματικές του ερμηνείες.

Ο θρυλικός «κακός» του Χόλιγουντ, γνωστός για τον ρόλο του στο «Mortal Kombat», έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια.

Ο Tagawa πέθανε στη Σάντα Μπάρμπαρα από επιπλοκές που σχετίζονταν με εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη η μάνατζέρ του, Margie Weiner. «Πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, με αγάπη», δήλωσε.

RIP to the eternally great Cary-Hiroyuki Tagawa. Beyond great in so many films, especially in my beloved Showdown in Little Tokyo



pic.twitter.com/zILgwmNkDR — Brandon Streussnig (@BrndnStrssng) December 5, 2025

Γεννημένος στο Τόκιο, ο Tagawa μεγάλωσε κυρίως στον αμερικανικό Νότο, την περίοδο που ο πατέρας του -γεννημένος στη Χαβάη- υπηρετούσε σε βάσεις του αμερικανικού στρατού στην ενδοχώρα. Για κάποια χρόνια έζησε επίσης στη Χονολουλού και στο νησί Καουάι της Χαβάης.

Η κινηματογραφική του πορεία απογειώθηκε το 1987, όταν εμφανίστηκε στην οσκαρική ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι «Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας».

Από τότε συμμετείχε σε γνωστά φιλμ όπως το «Pearl Harbor», το «Planet of the Apes» και το «License to Kill».

Cary-Hiroyuki Tagawa was an acting legend!



Some of his memorable roles include:



Showdown In Little Tokyo

Mortal Kombat

The Phantom

Johnny Tsunami

Planet of The Apes

Mortal Kombat 11 (Video Game) pic.twitter.com/WyrfYuegUH December 5, 2025

Στην ταινία «Memoirs of a Geisha» του 2005, βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ, υποδύθηκε τον Βαρόνο, έναν από τους σημαντικούς ρόλους στη διαδρομή της ηρωίδας από τη φτώχεια στη ζωή της υψηλής κοινωνίας.

We lost a legend today. Cary-Hiroyuki Tagawa @CHTOfficial played Shang Tsung in the 1995 Mortal Kombat film and sadly passed away at age 75. We had the privilege of his portrayal on the first MK film but also as an amazing voice actor in the Mortal Kombat 11 game.



Cary was one… pic.twitter.com/iAnTc0odGH — Ed Boon (@noobde) December 5, 2025

Ο ηθοποιός είχε πει επίσης ότι είχε μελετήσει διάφορες πολεμικές τέχνες, αλλά τελικά απομακρύνθηκε από αυτές επειδή δεν τον ενδιέφερε η μάχη ή ο ανταγωνισμός.

Αντ’ αυτού, ανέπτυξε ένα δικό του σύστημα με την ονομασία Ninjah Sportz, το οποίο συνδύαζε τις πολεμικές τέχνες με την προπόνηση και την ίαση.

Συνεργάστηκε μάλιστα με επαγγελματίες αθλητές, όπως τον παγκόσμιο πρωταθλητή της WBC στην ελαφρομυϊκή κατηγορία Brian Viloria, ενώ παρείχε συμβουλές σε μέλη της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της Χαβάης.

RIP Cary-Hiroyuki Tagawa. I will never forget your iconic role as Shang Tsung. Mortal Kombat was a big part of many children's lives when I was growing up and your performance was a gift to all of us. pic.twitter.com/w1D0iZRiQX — Damaged Sector (@DamagedSector) December 5, 2025

Το 2008, ο Tagawa δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο της Χονολουλού για πλημμέλημα που αφορούσε παρενόχληση σε βάρος μιας συντρόφου του, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε μώλωπες στα πόδια. Ο δικηγόρος του είχε αναφέρει τότε ότι ανέλαβε «πλήρως την ευθύνη για την υπόθεση από την αρχή και δεν προέβαλε καμία δικαιολογία».

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Για τον Κρίστι» – Είναι δεκαεφτάρης…

Sarah Paulson: Η ηθοποιός τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ για τη συμβολή της στην τηλεόραση (photos/video)

«Mother Mary»: Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε ποπ σταρ στη νέα ταινία του David Lowery (photos/video)