ΣΙΝΕΜΑ

04.12.2025 15:08

Sarah Paulson: Η ηθοποιός τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ για τη συμβολή της στην τηλεόραση (photos/video)

04.12.2025 15:08
sarah-paulson_0412_1920-1080_new
credit: AP

Η ηθοποιός Σάρα Πόλσον (Sarah Paulson) τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ για τη συμβολή της στην τηλεόραση.

Η αμερικανίδα ηθοποιός έλαβε το 2.829ο αστέρι κατά τη διάρκεια τελετής αποκαλυπτηρίων την Τρίτη, στην οποία τη συνόδευσαν η σύντροφός της, Χόλαντ Τέιλορ (Holland Taylor) και η ηθοποιός Αμάντα Πιτ (Amanda Peet).

Η Πόλσον, η οποία κέρδισε βραβείο Tony για τον ρόλο της στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Appropriate» είναι γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «American Horror Story», στην οποία αναμένεται να επιστρέψει για την 13η σεζόν.

Τώρα πρωταγωνιστεί στη σειρά «All’s Fair» με τις Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) και Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close) και σύντομα θα υποδυθεί μια κατά συρροή δολοφόνο στην ανθολογική σειρά «Monster».

«Η αξιοσημείωτη καριέρα και η καλλιτεχνική ικανότητα της Σάρα έχουν αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο», δήλωσε η παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας, Άνα Μαρτίνεζ (Ana Martinez). «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το αστέρι της βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε αυτό του φίλου και μακροχρόνιου συνεργάτη της, Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy)» συμπλήρωσε.

Ο Μέρφι, μαζί με τον Ίαν Μπρέναν (Ian Brennan), είναι ο δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς «Monster». Δημιούργησε επίσης το «All’s Fair» και το «American Horror Story».

«Η Σάρα η Μεγαλοπρεπής μπορεί να ερμηνεύσει οποιονδήποτε ρόλο» είπε ο Μέρφι κατά τη διάρκεια της τελετής.

«Το κοριτσάκι από την Τάμπα που έκοβε αστέρια από περιοδικά και τα κολλούσε στον τοίχο της έγινε και η ίδια σταρ» είπε η φίλη της Αμάντα Πιτ.

Η σύντροφος της Σάρα Πόλσον, ηθοποιός Χόλαντ Τέιλορ τόνισε ότι «η υποκριτική της είναι τόσο ειλικρινής όσο ένας όρκος πίστης και τόσο περίπλοκη όσο η χημεία».

