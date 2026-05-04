H Octane Management Consultants για τρίτη χρονιά στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας

Την κορυφαία διάκριση «Best Workplaces™Hellas 2026» απέσπασε, για τρίτη συνεχή χρονιά, η OCTANE Management Consultants, ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες της χώρας στην κατηγορία των επιχειρήσεων που απασχολούν 50-99 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του οργανισμού Great Place to Work®, η κατάταξη της Εταιρείας είναι αποτέλεσμα της ανώνυμης αξιολόγησης από τους 64 εργαζομένους της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τη φετινή αξιολόγηση, η OCTANE ξεχωρίζει για την ανθρωποκεντρική κουλτούρα και την έμφασή της στην ισότητα, με το 42% των θέσεων ευθύνης να καταλαμβάνεται από γυναίκες. Επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της και στηρίζει ενεργά τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία. Υλοποιεί δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ το 2025 διέθεσε πάνω από 200 ανθρωποημέρες για την υποστήριξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Όπως σημειώνει ο κ. Γιάννης Σπυρόπουλος, Founder & Managing Partner της OCTANE Management Consultants, «Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που η Octane συγκαταλέγεται για τρίτη συνεχή χρονιά στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας. Ακόμη περισσότερο δε, επειδή η διάκριση αυτή εδράζεται στις αξιολογήσεις των ανθρώπων μας. Δέσμευσή μας παραμένει η ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η προσήλωση στις αρχές της ισότητας και της συμπερίληψης με στόχο την ευημερία όλων. Με το 97% των εργαζομένων μας να δηλώνει εξαιρετικά ικανοποιημένο, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα περιβάλλον αριστείας».