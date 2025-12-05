search
05.12.2025
ΣΙΝΕΜΑ

05.12.2025

Ετοιμάζεται η νέα ταινία «Men In Black»

05.12.2025 09:54
Νέα ταινία «Men In Black» ετοιμάζει, σύμφωνα με το Deadlineη, η Sony Pictures έχοντας αναβιώσει με επιτυχία το franchise του «Bad Boys».

Όπως ανέφεραν πηγές στο περιοδικό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει κανένα όνομα, ο σεναριογράφος του «Bad Boys For Life», Κρις Μπρέμνερ, έχει συμφωνήσει να γράψει το επόμενο κεφάλαιο του sci-fi κωμικού franchise.

Λεπτομέρειες της πλοκής δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η ιδέα είναι ότι, μόλις ο Μπρέμνερ ολοκληρώσει το σενάριο, ο πρώτος που θα το λάβει θα είναι ο πρωταγωνιστής της αρχικής σειράς, Γουίλ Σμιθ, με την ελπίδα να επιστρέψει στον ρόλο του Πράκτορα J.

Επιπλέον, δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς θα εμφανιστεί ο χαρακτήρας -αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή αν θα παραδώσει με κάποιον τρόπο τη σκυτάλη, όπως έχει γίνει σε ταινίες, μεταξύ των οποίων το Creed.

Το franchise του «Men In Black» έχει αποφέρει συνολικά 1,904 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο box office (συμπεριλαμβανομένων της αρχικής ταινίας του 1997, των δύο σίκουελ και της επανεκκίνησης του 2019, MIB: International).

Η νέα ταινία βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, οπότε δεν υπάρχουν συμφωνίες με παραγωγούς, αλλά όλες οι προηγούμενες ταινίες MIB είχαν ως παραγωγούς τους Γουόλτερ Φ. Πάρκεζ και Λόρι ΜακΝτόναλντ, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ ως executive producer.

