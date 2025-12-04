search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:14
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 10:21

Σε απεργία προχωρούν αύριο οι ηθοποιοί – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται

04.12.2025 10:21
theatro-new

Σε απεργία προχωρούν αύριο, Παρασκευή (5/12) οι ηθοποιοί και ως εκ τούτου, πολλές είναι οι παραστάσεις που αναβάλλονται.

Έπειτα από την απόφαση των ηθοποιών να συμμετέχουν στην απεργία και να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την απουσία υπογραφής της συλλογικής σύμβασης, αρκετά θέατρα αύριο θα παραμείνουν κλειστά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, κύριος σκοπός της απεργίας είναι η υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Βουκουρεστίου στις 19:00.

Τα θέατρα που συμμετέχουν στην απεργία και οι παραστάσεις που αναβάλλονται είναι:

  • Θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας
  • Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: Ο Εχθρός του λαού
  • Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: Το Τρίτο Στεφάνι
  • Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN
  • Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια
  • Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου
  • Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος
  • Θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουαν
  • Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών
  • Θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας
  • Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: ΚΕΙΚ
  • Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι
  • Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας
  • Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Όταν έκλαψε ο Νίτσε
  • Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ

«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να πληρωνόμαστε. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο».

Διαβάστε επίσης:

«Cleansed» της Σάρα Κέιν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (Video)

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τιμά τον επιδραστικότερο εν ζωή σύγχρονο Έλληνα θεατρικό συγγραφέα Δημήτρη Δημητριάδη

«Στην εξοχή» του Martin Crimp στο θέατρο Αποθήκη – Σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο». Εσύ, πιο κερδισμένος – Αναβάθμισε ενεργειακά το σπίτι σου με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και τη χρηματοδότηση της CrediaBank

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

sxoleio_taxi_0502_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

CHRISTY_Unit Still_037
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Για τον Κρίστι» – Είναι δεκαεφτάρης…

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:14
stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο». Εσύ, πιο κερδισμένος – Αναβάθμισε ενεργειακά το σπίτι σου με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και τη χρηματοδότηση της CrediaBank

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

1 / 3