Σε απεργία προχωρούν αύριο οι ηθοποιοί – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται

Σε απεργία προχωρούν αύριο, Παρασκευή (5/12) οι ηθοποιοί και ως εκ τούτου, πολλές είναι οι παραστάσεις που αναβάλλονται.

Έπειτα από την απόφαση των ηθοποιών να συμμετέχουν στην απεργία και να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την απουσία υπογραφής της συλλογικής σύμβασης, αρκετά θέατρα αύριο θα παραμείνουν κλειστά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, κύριος σκοπός της απεργίας είναι η υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Βουκουρεστίου στις 19:00.

Τα θέατρα που συμμετέχουν στην απεργία και οι παραστάσεις που αναβάλλονται είναι:

Θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας

Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: Ο Εχθρός του λαού

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: Το Τρίτο Στεφάνι

Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN

Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια

Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος

Θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουαν

Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών

Θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: ΚΕΙΚ

Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ

«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να πληρωνόμαστε. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο».

Διαβάστε επίσης:

«Cleansed» της Σάρα Κέιν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (Video)

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τιμά τον επιδραστικότερο εν ζωή σύγχρονο Έλληνα θεατρικό συγγραφέα Δημήτρη Δημητριάδη

«Στην εξοχή» του Martin Crimp στο θέατρο Αποθήκη – Σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου