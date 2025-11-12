search
«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

Το θεατρικό έργο «Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» της Φωτεινής Βαμβούκη σε σκηνοθεσία Ευτυχίας Λιβανίου που παίζεται κάθε Σάββατο έως τις 27 Δεκεμβρίου στις 7μμ στο θέατρο Lib’ro είναι ένα σκοτεινό μονόπρακτο, εμπνευσμένο από το «Βουβό Σερβιτόρο» του Χάρολντ Πίντερ.

Οι πρωταγωνιστές είναι δύο εκτελεστές, ο Μπι και ο Γκι που περιμένουν σε ένα υπόγειο δωμάτιο, εντολές από τ’ αφεντικό τους. Στους δύο προστίθεται κι ένας τρίτος, ο Σερβιτόρος, με σάρκα, οστά και παρουσία τόσο έντονη σαν τη δύναμη μιας αυθαίρετης εξουσίας που δεν μπορούν παρά να υποταχτούν.

Η υπόθεση

Στο έργο υπάρχει μια περίεργη έννοια για τον υπηρέτη: Ο Μπι και ο Γκι είναι «υπηρέτες» της οργάνωσης (του συνδικάτου, όπως, το αναφέρουν). Η δουλεία τους (και οι παράλογοι γρίφοι που καλούνται ν’ απαντήσουν ) είναι η παγίδα. Ο πραγματικός υπηρέτης, ο σερβιτόρος, είναι τρομακτικός. Νομίζουν ότι υπηρετούν ένα αφεντικό. Αλλά το αφεντικό περιφέρεται ανάμεσά τους. Τον βλέπουν και δεν τον βλέπουν

Η σκηνοθέτης

Μας λέει η Ευτυχία Λιβανίου: «Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με ένα παιχνίδι χωρίς οδηγίες, την υπακοή χωρίς πληροφόρηση και μια ηλίθια ιεραρχία που όμως, συνεχίζει να λειτουργεί, επειδή, οι υπηρέτες, συνεχίζουν να υπακούν.
Κι έτσι, αυτό που ξεκινά ως συνηθισμένη φλυαρία, σύντομα, παίρνει μια παράξενη τροπή, όταν ο Σερβιτόρος, ζητάει μέσω «σερβιρισμένων» μηνυμάτων να λύσουν κάποιους άλυτους γρίφους».

INFO
Επιμέλεια Κοστουμιών: Ρένα Μπούκη- Video – graphic design: Κώστας Βενιώτης
Ακούγεται το ορχηστρικό κομμάτι: Danse Macabre-του Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) Slendy’s Lullaby του David Harleydson- Παίζουν: Μπι: Φωτεινή Βαμβούκη – Γκι: Θέκλα Μαντέλη-Σερβιτόρος: Διδώ Σάββα.
Θέατρο Lib’ro, Κυψέλης 15, τηλέφωνο 697 810 4737- Προπώληση: more.com, tickets.in.gr & στο ταμείο του θεάτρου.

