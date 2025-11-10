«Κάτω από τη Γέφυρα» για παραστάσεις που ξεχωρίζουν

Μ’ αρέσει να παίρνω το τρένο, να κατεβαίνω στο Φάληρο και τη μια να βλέπω τον αγαπημένο μου Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και την άλλη να παρακολουθώ καλό θέατρο «Κάτω απ’ τη Γέφυρα» και γι’ αυτό σήμερα θέλω να γράψω για μια σκηνή «εκτός των τειχών» που αξίζει της προσοχής μας.

Πολύ ενδιαφέρον το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-26, με νέες παραγωγές που υπόσχονται να μαγέψουν το κοινό όλων των ηλικιών, καθώς και με τρεις επαναλήψεις.

Ειδικότερα:

Παιδική κι Εφηβική Σκηνή

-«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ έναν γλάρο να πετάει» ξεκίνησε τις παραστάσεις από 2 Νοεμβρίου. Το αριστούργημα του Λουίς Σεπούλβεδα για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και το θάρρος σε μορφή musical σε διασκευή & σκηνοθεσία του Νίκου Δαφνή.

–«Κρατάς μυστικό;» Η παράσταση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πάνω στο θέμα της παιδικής κακοποίησης που σημείωσε μεγάλη επιτυχία για δύο σεζόν, ιδανική για παιδιά και εφήβους σε σκηνοθεσία της Ελένης Δαφνή.

-«Ρωμαίος & Ιουλιέτα …σαν το σκύλο με τη γάτα» (νέα παραγωγή), η κλασική ιστορία του Σαίξπηρ σε ανατρεπτική, χιουμοριστική εκδοχή από τον Γιάννη Καλατζόπουλο, για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη μουσική, χορό και απρόοπτα σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Σαραντοπούλου.

Σκηνή Ενηλίκων

-«Πνεύμονες» του Duncan MacMillan.

Το βραβευμένο στα Off West End Awards ως το καλύτερο νέο έργο του 2013 οι «ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ» είναι ένα σύγχρονο, ανατρεπτικό έργο που φέρνει στο προσκήνιο τις αγωνίες της νέας γενιάς: έρωτας, οικολογική κρίση, υπαρξιακά διλήμματα και μια ερώτηση που τα ανατρέπει όλα – είναι ηθικό να φέρεις ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο; Σε σκηνοθεσία της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου.

-«Πριν ο άνεμος ξεχάσει το όνομά μου», της Μάρτα Μπαρσελό, μια νέα παραγωγή. Το έργο διερευνά την ψυχολογική, συναισθηματική και οικογενειακή διάσταση της νόσου του Αλτσχάιμερ: τον φόβο απώλειας της ταυτότητας, της προσωπικότητας, της σχέσης με τα παιδιά, της καθημερινής επίγνωσης.

Η Μάρτα Μπαρσελό, με χιούμορ και λεπτότητα, φωτίζει τη μάχη ενός ανθρώπου απέναντι στη λήθη, χωρίς μελοδραματισμούς αλλά με τρυφερό σαρκασμό.

Το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αξιοπρέπειας, της αγάπης και της επιθυμίας να ζήσεις, έστω και λίγο, «πριν ο άνεμος ξεχάσει το όνομά σου».

Ένα τρυφερό, συγκινητικό και χιουμοριστικό έργο για τον χρόνο, την αξιοπρέπεια και τις σχέσεις που αξίζει να κρατήσουμε ζωντανές σε σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη.

-«Πυριτιδαποθήκη» (νέα παραγωγή) που ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου, για 8 παραστάσεις

Ένα έργο για την ένταση, τη βία και τις μικρές αφορμές που ανάβουν μεγάλες συγκρούσεις· σκληρό και ταυτόχρονα αποκαλυπτικό.

Μια νέα γενιά ερμηνευτ(ρι)ών, 15 απόφοιτοι του ιστορικού Πειραϊκού Συνδέσμου, βουτούν με ενθουσιασμό στον κόσμο των Βαλκανίων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Θεοδόσης Σκαρβέλης, απόφοιτος του Κρατικού Ινστιτούτου Θεατρικής Τέχνης της Μόσχας (GITIS), φέρνει στη

-«Χορεύοντας στη Λούνασα» (νέα παραγωγή) θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2026. Το πολυβραβευμένο έργο του Μπράιαν Φριελ ζωντανεύει με τρυφερότητα και χιούμορ την ιστορία πέντε αδελφών στην Ιρλανδία του ’30, μέσα από τις σχέσεις, τα όνειρα και τις μικρές καθημερινές τους χαρές. Σε σκηνοθεσία του Νίκου Δαφνή. Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και θα ανέβει στις αρχές του 2026.

Να τι μας είπαν οι άνθρωποι που δίνουν ενέργεια για να υπηρετήσουν το καλό θέατρο.

Ο Νίκος Δαφνής, ο ιδρυτής του θεάτρου: «Με αγώνα και αγωνίες, λίγο πριν τον τριακοστό χρόνο μας. Φαίνεται σαν ψέμα.

Κάτι που ξεκίνησε σαν “απονενοημένο διάβημα”, “salto mortale”, “ρίσκο”, “περιπέτει”, “ακροβασία”, ή “αστείο” (μερικοί από τους χαρακτηρισμούς καλών φίλων) εξελίχθηκε σε έναν αξιόπιστο πολιτιστικό φορέα, από τους ελάχιστους που υπάρχουν σε μια πόλη που η σχέση της με τον πολιτισμό είναι σχεδόν εχθρική.

Το Θέατρο Κάτω απ’ τη Γέφυρα παραμένει ένα σπίτι δημιουργίας με μακρόχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση του θεάτρου, ανοιχτό όμως διαρκώς σε νέες φωνές και ιδέες. Είναι ένας χώρος που ενώνει γενιές καλλιτεχνών, που εμπιστεύεται τους νέους και δίνει βήμα στη φρεσκάδα και το ταλέντο τους.

Φέτος παρουσιάζουμε έργα που μιλούν για τον άνθρωπο, για τις σχέσεις, για το πώς αντέχουμε μέσα στον κόσμο.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ουσιαστικό θέατρο, που ψυχαγωγεί, συγκινεί και εμπνέει.

Ένα θέατρο που, ακόμα και κάτω απ’ τη γέφυρα, βλέπει πάντα το φως”. Η Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου προσθέτει: “Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μαγεία της θεατρικής συνάντησης – εκείνη τη στιγμή που η σκηνή και το κοινό αναπνέουν μαζί.

Φέτος το θέατρό μας γεμίζει με ιστορίες που φωτίζουν το θάρρος, τη φιλία, τη μνήμη και την τρυφερότητα. Θέλουμε ο θεατής, είτε είναι παιδί είτε ενήλικας, να φεύγει με κάτι δικό του – ένα χαμόγελο, μια σκέψη, μια μικρή ελπίδα».

INFO

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ- Πλατεία ηλεκτρικού σταθμού Ν. Φαλήρου

Πληροφορίες στο 210.4816200- Site: katoapotigefyra.gr

Διαβάστε επίσης:

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε ο άρχοντας της μόδας – Η Elizabeth Arden, το νυφικό της Καρέζη και η μυθιστορηματική ζωή του

Κώστας Τσόκλης – «Δέος 2025»: Ένας καλλιτέχνης που εξακολουθεί να συγκινεί, ένα έργο που συνομιλεί με το άπειρο