«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

Στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι παρουσιάζεται -έως τις 30 Νοεμβρίου- η ατομική έκθεση φωτογραφίας «Νηρηίδων Όνειρα» του Δημήτρη Σταμάτη, δημιουργού με μακρά πορεία στην υποβρύχια καλλιτεχνική φωτογραφία,
Η έκθεση αποτελεί μέρος του ευρύτερου εικαστικού εγχειρήματος «Nereids Photo Project», το οποίο εστιάζει στη γυναικεία μορφή και την καλλιτεχνική της μεταμόρφωση μέσα στο υδάτινο στοιχείο.
Η γυναικεία φιγούρα αναδεικνύεται ως κεντρικό σύμβολο, αποκτώντας νέα χαρακτηριστικά μέσα από την αλληλεπίδρασή της με το νερό. Μέσα από τις εικόνες, ο μύθος των Νηρηίδων συναντά τη σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας έναν ονειρικό κόσμο όπου η κίνηση, η ελευθερία και η ρευστότητα συνυπάρχουν αρμονικά.
Ο Δημήτρης Σταμάτης ασχολείται με την υποβρύχια καλλιτεχνική φωτογραφία για περισσότερα από 14 χρόνια. Η ανοιχτή θάλασσα αποτελεί τον καμβά του, ενώ τα μοντέλα του -ως σύγχρονες Νηρηίδες- δίνουν μορφή σε ένα πολυεπίπεδο εικαστικό αφήγημα, όπου κάθε φωτογραφία λειτουργεί ως αυτόνομο επεισόδιο, τη στιγμή που όλες μαζί συνθέτουν μια ενιαία, ποιητική ιστορία που εξελίσσεται στον χρόνο.
