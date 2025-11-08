Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε ο άρχοντας της μόδας – Η Elizabeth Arden, το νυφικό της Καρέζη και η μυθιστορηματική ζωή του

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 102 ετών, ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα social media, το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου, η οποία τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Αντίο άρχοντα…».

Τον τελευταίο καιρό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espressο, ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι εξαιτίας των κινητικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεγάλο παράπονο του γνωστού σχεδιαστή μόδας ήταν ότι πολλοί φίλοι τον είχαν ξεχάσει.

Τον Ντίμη Κρίτσα αποχαιρέτησε και η εφημερίδα Πελοπόννησος, στην οποία αρθρογραφούσε για θέματα μόδας, αναφέροντας ότι ήταν 102 ετών.

Από το διπλωματικό σώμα στο «Maison de Couture Kritsas» στη Βουκουρεστίου

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη και καριέρα στο διπλωματικό σώμα, όμως τον κέρδισε η μόδα. Σπούδασε στην École de Saint Rocque, την École du Louvre και την Académie de Coupe, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε δίπλα στους Balenciaga και Jacques Fath.

Το 1954 επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε το «Maison de Couture Kritsas» στη Βουκουρεστίου, αποκτώντας ως πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 άνοιξε τα φτερά του διεθνώς, πρώτα στην Αυστραλία και αμέσως μετά στις ΗΠΑ, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε ολόκληρη τη συλλογή του.

Το 1970 δημιούργησε τη δική του εταιρεία “Dimitris Kritsas Incorporated”. Πέρα από την υψηλή ραπτική, σχεδίασε κοστούμια για κινηματογράφο και θέατρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον ορισμό της κομψότητας τον συνόψιζε στη φράση: «απλότητα και προσωπικότητα».

Στην Ελλάδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπως τις: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Μαίρη Μανολίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμ. Επίσης, έντυσε πολλές διεθνείς σταρ, όπως η Ρόμι Σνάιντερ, η Λάνα Τάρνερ, η Χέντι Λαμάρ, η Φρανσουάζ Αρντύ και η Λίλιαν Γκις.

«Το Τελευταίο Βαλς» και ο γάμος της Τζένης Καρέζη

Το πρώτο του σχέδιο ήταν για την Έλλη Λαμπέτη, για την παράσταση «Το Τελευταίο Βαλς» με τον Δημήτρη Χορν στο Θέατρο Μουσούρη. Το 1962, ήταν ο άνθρωπος που σχεδίασε το νυφικό της Τζένης Καρέζη στο κοσμικό γεγονός εκείνης της χρονιάς, τον γάμο της με τον Ζαχο Χατζηφωτίου.

Σαράντα χρόνια πριν τη Μαίρη Κατράντζου, το 1961, παρουσίασε τις δημιουργίες του στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, σε ένα σόου που απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο Slim Aarons, εμβληματικό της κοσμικής ζωής εκείνης της εποχής.

Από το 1965 και μετά, ο Ντίμης Κρίτσας ξεπέρασε τα όρια της χώρας μας, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του στην Αυστραλία και αργότερα στις ΗΠΑ, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη του τη δουλειά. Το 1970 ίδρυσε την εταιρεία Dimitris Kritsas Incorporated στην Αμερική.

Δημιουργίες του φορέθηκαν όχι μόνο από σταρ του κινηματογράφου, αλλά και από γαλαζοαίματες όπως η βασίλισσα Φρειδερίκη, η Πριγκίπισσα Γκρέις και η Πριγκίπισσα του Κεντ της Αγγλίας. Η τύχη του επιφύλαξε και τη γνωριμία με την Coco Chanel.

Το ξέφρενο lifestyle μακριά από ταμπού και κανόνες

Η ζωή του υπήρξε μυθιστορηματική.

Έζησε για σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Αμερική, και η προσωπικότητά του συνδέθηκε με ένα ξέφρενο lifestyle, μακριά από ταμπού και κανόνες.

Συνιδρυτής του Studio 54 στη Νέα Υόρκη, δηλωμένος ομοφυλόφιλος σε μια εποχή συντηρητική για την Ελλάδα, εξιστόρησε τη ζωή του σε δύο βιβλία («Ω! Τι ζωή!» και «VIP Stories», εκδ. Φερενίκη).

