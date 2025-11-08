Μια θεατρίνα που… λατρεύει τις τουλούμπες

Μια από τις παραστάσεις που ξεχώρισαν είναι και η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, με τη Δήμητρα Κολλά στον ομώνυμο ρόλο, που παίρνει παράταση και συνεχίζεται στο θέατρο Εν Αθήναις έως τις 4 Ιανουαρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 17.45.

Η υπόθεση. Κατά τον συγγραφέα, «η Μπουμπού, μια γεννημένη θεατρίνα, είναι η πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας από την Κρήτη, η οποία γεννιέται σχεδόν επτά κιλά! Η αναπτυγμένη φύση της την ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωής της και την κάνει αντικείμενο χλευασμού, παραγκωνισμού, υποτίμησης και… εκμετάλλευσης. Η Μπουμπού όμως δεν το βάζει κάτω. Κοιτά τη φωτεινή πλευρά της ζωής κι ας θυμώνει κι ας κλαίει. Βρίσκει καταφύγιο στο φαγητό και ειδικά στις τουλούμπες που λατρεύει. Τελικά δεν καταφέρνει να γίνει ηθοποιός. Την κερδίζουν τα οικοκυρικά και το μαγείρεμα, η βελόνα, το βελονάκι, τα κεντήματα, τα σεμεδάκια και τα σεμέν. Με αφορμή το ράψιμο του νυφικού της εγγονής της, μας διηγείται την πολυτάραχη, κινηματογραφική ζωή της από το 1946 μέχρι τις μέρες μας. Δυσκολίες, χαρές, χιούμορ, τραγούδια, συγκίνηση, ανατροπές, ένας μεγάλος έρωτας και μια θυσία».

Ο σκηνοθέτης. Λέει ο Κωνσταντίνος Πασάς: «Ο Δημήτρης Μητσοτάκης μάς παραδίδει μία εξαιρετικά γλυκόπικρη νουβέλα, με λόγο ζωντανό, ανθρώπινο και καθημερινό, χωρίς μελοδραματισμούς και με αιφνίδιες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Και ενώ είναι ένα έργο, κατά κάποιον τρόπο, ‘‘ιστορικό’’, πραγματεύεται διαχρονικά θέματα, όπως: το body shaming, ο εκφοβισμός, η οικογενειακή παραμέληση, η περιθωριοποίηση, η κάθε είδους κακοποίηση, η ανάγκη για επιβίωση, το πένθος, η μοναξιά, η κατάθλιψη, η ελπίδα και ο μεγάλος έρωτας που θα γιατρέψει τα πάντα. Ο θεατής θα ταυτιστεί σε πολλά σημεία με την ηρωίδα μας, γιατί δυστυχώς τα παραπάνω κακώς κείμενα τα βιώνουμε καθημερινά, αλλά ευτυχώς πλέον μιλάμε για αυτά. Ή μήπως όχι;».

Οι άλλοι συντελεστές

Μουσική – Στίχοι τραγουδιού: Δημήτρης Μητσοτάκης. Τραγούδι: Μάρθα Φριντζήλα. Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Πασσάς. Ενδυματολογία: Γιάννης Κλημάνογλου. Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Ρεμούνδου. Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου. Αφίσα: Νικήτας Κοτροκόης. Κατασκευές: Κώστας Αβραμιώτης. Trailer – Κινηματογράφηση: ORKI Productions – Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα Γαϊδατζή. Επικοινωνία – Προώθηση: Νταίζη Λεμπέση. Παραγωγή: Vault Theatre Plus – Γάιδαρος

