07.11.2025 13:17

Κοσμήματα του Απόστολου Κούστα στο πωλητήριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

07.11.2025 13:17
ekthesi-koystas-new

Στο πωλητήριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που επαναλειτουργεί ανανεωμένο από τον Αύγουστο, φιλοξενούνται τα κοσμήματα του Μεσολογγίτη ζωγράφου και χαράκτη Απόστολου Κούστα.

«Γνωρίζω από την αρχαιολογία πως η τέχνη δεν περιορίζεται στους τοίχους ή στις προθήκες. Μπορεί να φορεθεί, να γίνει µέρος της καθηµερινότητας, να µεταφέρει αισθήµατα, σκέψεις και µνήµες.

Τα κοσµήµατα αυτά είναι δηµιουργηµένα από εµένα και φέρουν την υπογραφή µου» λέει ο κ. Κούστας.

Και προσθέτει ότι «είναι µια συνέχεια της δουλειάς µου στη γλυπτική και τη χαρακτική. Κάθε σπειροειδής γραµµή, κάθε επιφάνεια µετάλλου, κρύβει µέσα της κάτι από τον χρόνο και τη σιωπή του Μεσολογγίου, από το φως και τη φθορά που µε εµπνέουν και συγκινούν».

Ευχαριστεί δε «όλους όσοι µε στηρίζουν σε αυτή τη διαδροµή — τους ανθρώπους του Μουσείου που πίστεψαν σε αυτή τη συνεργασία, και όλους εσάς που βλέπετε σε κάθε δηµιουργία όχι απλώς ένα κόσµηµα, αλλά ένα µικρό κοµµάτι ψυχής».

