ΘΕΑΤΡΟ

07.11.2025 12:57

«Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο στο θέατρο Βεάκη – Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

07.11.2025 12:57
don-zouan-parastasi-new

Η παράσταση «Δον Ζουάν – Πόσο Δύσκολο να Είσαι Άντρας», σε σκηνοθεσία Λητώς Τριανταφυλλίδου, με τον Πάνο Βλάχο στον ομώνυμο ρόλο, επέστρεψε για δεύτερη χρονιά  στο θέατρο Βεάκη, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων (κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή) με ένα θριαμβευτικό πρώτο διήμερο παραστάσεων. 

Μετά τα συνεχόμενα sold-out της περσινής χρονιάς και την επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία, η παράσταση που ενθουσίασε το κοινό σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στην Αθήνα, και στη συνέχεια θα «ταξιδέψει» στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αριστοτέλειον, από 16/1, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Δον Ζουάν

Μεγάλος καρδιοκατακτητής, βλάσφημος και αδιάφορος για τις συνέπειες των πράξεών του. Από τον Μολιέρο μέχρι τον Λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας.

Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, ο Δον Ζουάν επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες.

Έτσι, σε αυτήν την αναθεωρημένη εκδοχή, ο Πάνος Βλάχος – ως Δον Ζουάν – μεταμορφώνεται σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις απέναντι σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, που ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους οι Χριστόδουλος Στυλιανού, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα.

