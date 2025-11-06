search
ΘΕΑΤΡΟ

06.11.2025 10:44

«Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου στο Θέατρο 104 – Παράταση λόγω επιτυχίας για 5 μόνο παραστάσεις

06.11.2025 10:44
Το έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου παρατείνεται λόγω επιτυχίας. Ένα έργο αντιπολεμικό. Ωμό. Αντιρατσιστικό. Βαθιά διεισδυτικό, εξερευνά ανθρώπινες σχέσεις σε τεντωμένο σκοινί. Μια θεατρική -υποκριτική και σκηνοθετική- σύμπραξη των Δημήτρη Γεωργαλά και Νίκου Δερτιλή που το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει στο θέατρο 104 έως τις 6 Δεκεμβρίου.

«Αυτοί που κοιτούν» είναι αυτοί που κοιτούν εμάς ή εμείς που κοιτάμε τους άλλους; Πού φυλάμε κάποια όρια να μην τα παραβιάσει ο απέναντι; Μία εμπόλεμη κατάσταση αληθινή ή συμβολική; 

Η συνθήκη του έργου είναι ο πόλεμος που μπορεί να συμβαίνει τώρα ή κάποια άλλη στιγμή κάπου ή ο πόλεμος που συμβαίνει καθημερινά δίπλα μας. Στον πόλεμο, τον αληθινό ή τον μεταφορικό, καλείσαι να σκοτώσεις κάποιον που αγαπάς και να συνυπάρξεις με κάποιον που μισείς. 


Δύο στρατιώτες σε ένα παρατηρητήριο μιας εμπόλεμης ζώνης, με στόχο να δολοφονούν όποιον από τους «άλλους» περάσει από εκεί. Δύο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, που δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον αλλά πρέπει να συνυπάρχουν σε μια θανάσιμη ρουτίνα με μόνο κοινό την σημαία τους, ένα ζευγάρι κιάλια, ένα όπλο και λίγα μπισκότα. 

Τι θα γίνει όταν ξαφνικά ο εχθρός τούς κάνει από θύτες θύματα; 

Ταυτότητα παράστασης 

  • Κείμενο: Βασίλης Μαυρογεωργίου 
  • Σκηνοθεσία: Νίκος Δερτιλής, Δημητρης Γεωργαλας 
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος 
  • Σκηνογραφία κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη 
  • Μουσική επιμέλεια: Σαβέριος Στόλλας 
  • Φωτογραφίες: Νίκος Καρντάσης

Παίζουν: Δημήτρης Γεωργαλάς, Δερτιλής Νίκος, Παπαγεωργίου Χρήστος, Βασίλης Νεμπής

1 / 3