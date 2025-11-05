search
05.11.2025 10:45

«Power Ballad»: Τον Ιούνιο στις αίθουσες η ταινία με τους Πολ Ραντ και Νικ Τζόνας

05.11.2025 10:45
rudd-jonnas-new

Η Lionsgate ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας «Power Ballad», με πρωταγωνιστές τους Πολ Ραντ (Paul Rudd) και Νικ Τζόνας (Nick Jonas) σε σκηνοθεσία του Τζον Κάρνεϊ (John Carney), με την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες να αναμένεται στις 5 Ιουνίου 2026. 

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ιρλανδού σκηνοθέτη και του Πίτερ Μακντόναλντ (Peter McDonald) ο οποίος βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ.

Ακολουθεί τον Rick, έναν τραγουδιστή γάμων (Ραντ) «που κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας συναντά τον Danny (Τζόνας), έναν ξεχασμένο σταρ των boy-band. Οταν ο Danny κάνει ένα από τα τραγούδια του Rick μεγάλη επιτυχία αναζωπυρώνοντας τη δική του καριέρα, ο Rick αποφασίζει να διεκδικήσει την αναγνώριση που πιστεύει ότι δικαιούται, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ρισκάρει τα πάντα». 

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη πρόκειται για «μια ευχάριστη και συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται τη δύναμη της μουσικής, την αξία του αυτοσεβασμού, τη φιλία, αλλά και το τίμημα της φιλοδοξίας». Το καστ συμπληρώνουν οι Μαρσέλα Πλάνκετ (Marcella Plunkett), Χαβάνα Ρόουζ Λιου (Havana Rose Liu) και Τζακ Ρέινορ (Jack Reynor).

Την παραγωγή υπογράφουν οι Άντονι Μπρέγκμαν (Anthony Bregman), Ρεμπέκα Ο’Φλαναγκάν (Rebecca O’Flanagan), Τζον Κάρνεϊ (John Carney), Πίτερ Κρον (Peter Cron) και Ρόμπερτ Γόλπολ (Robert Walpole).

Η εταιρεία 30West χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την ταινία και ανέλαβε την εκτελεστική παραγωγή.

Η ταινία στην πρεμιέρα της θα βρεθεί απέναντι στην παραγωγή της Amazon MGM Studios «Masters of the Universe» του Τράβις Νάιτ (Travis Knight) και στο «Animal Friends» των Warner Bros. και Legendary με τους Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds) και Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), σύμφωνα με το Deadline.

