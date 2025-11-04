Simu Liu για το «Avengers: Doomsday»: Είναι ένα «ερωτικό γράμμα» σε όλες τις ταινίες υπερηρώων

Ο Σίμου Λιου (Simu Liu) επιβεβαίωσε την επιστροφή του ως Shang-Chi στην πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή «Avengers: Doomsday», η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2026.

Σε νέα του συνέντευξη στο ScreenRant, ο ηθοποιός μίλησε για την συνάντησή του με τους θρύλους του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel (MCU), περιγράφοντας την εμπειρία στην ταινία ως «πραγματικά απίστευτη».

«Εννοώ, υπάρχουν τόσοι πολλοί ηθοποιοί σε αυτήν και έχοντας την ευκαιρία να δουλέψω ως συνάδελφος με αυτούς τους ανθρώπους είναι πραγματικά απίστευτη, γιατί μεγάλωσα βλέποντας πολλούς από αυτούς», δήλωσε ο διάσημος πρωταγωνιστής.

Ο Λιου θα μοιραστεί την οθόνη με ένα εκρηκτικό καστ που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Κρις Χέμσγουορθ (Thor), Πολ Ραντ (Ant-Man), Άντονι Μακί (Captain America), Βανέσα Κίρμπι (Sue Storm) και Φλόρενς Πιου (Yelena).

«Μοιάζει με πολλούς τρόπους, σαν μια ερωτική επιστολή προς ολόκληρο το είδος των ταινιών με υπερήρωες. Και νομίζω υπάρχει κάτι πραγματικά διασκεδαστικό σε αυτό», ανέφερε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι η ταινία είναι «για όλους τους απροσάρμοστους, τους περίεργους και τους αουτσάιντερ που μεγάλωσαν διαβάζοντας κόμικς και νιώθοντας ότι υπήρχε ελπίδα για αυτούς με κάποιο τρόπο – ότι δεν είχε σημασία αν δεν ταίριαζαν. Νομίζω ότι αυτό το είδος έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Το «Avengers: Doomsday» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Οι Τζο και Άντονι Ρούσο (Joe και Anthony Russo) βρίσκονται στο σκηνοθετικό τιμόνι σε σενάριο των Μάικλ Γουόλντρον (Michael Waldron) και Στίβεν ΜακΦίλι (Stephen McFeely).

Το καστ συμπληρώνουν οι Λούις Πούλμαν (Sentry), Πάτρικ Στιούαρτ (Charles Xavier/Professor X), Ίαν ΜακΚέλεν (Magneto), Τζέιμς Μάρσντεν (Cyclops), Τσάνινγκ Τέιτουμ (Gambit), Ντάνι Ραμίρεζ (Joaquín Torres/Falcon), Τομ Χίντλστον (Loki), Τζόζεφ Κουίν (Johnny Storm), Ντέιβιντ Χάρμπουρ(Red Guardian), Γουίνστον Ντιουκ (M’Baku), Χάνα Τζον-Κάμεν (Ghost), Άλαν Κάμινγκ (Nightcrawler) και Ρεμπέκα Ρομέιν (Mystique), σύμφωνα με το Deadline.

