Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ μιλά για τη συνέχεια του «The Social Network»

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Facebook στην ταινία «The Social Network» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ μίλησε για την εξέλιξη του ρόλου του, λίγο καιρό αφότου είχε αποκαλύψει ότι δεν θα συμμετέχει στη συνέχεια της ταινίας.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» ο Άιζενμπεργκ αναφέρθηκε στην απόφαση να επιλεγεί ο Τζέρεμι Στρονγκ ως Μαρκ Ζούκερμπεργκ στη συνέχεια της ταινίας, ενώ ερωτηθείς γιατί δεν επιστρέφει για τη δεύτερη ταινία που θα έχει τίτλο: «The Social Reckoning» απάντησε ως εξής:

«Κοιτάξτε, οι λόγοι δεν έχουν καμία σχέση με το πόσο καταπληκτική θα είναι αυτή η ταινία, ειλικρινά. Απλά, όταν υποδύεσαι έναν χαρακτήρα, νιώθεις, κάποια στιγμή, ότι έχεις εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Ααρον Σόρκιν, ο οποίος γράφει και σκηνοθετεί την ταινία, και όλοι οι λόγοι που δεν θα συμμετέχω είναι εντελώς άσχετοι με το πόσο εξαιρετική θα είναι».

Η ταινία του 2010 έλαβε οκτώ υποψηφιότητες για Oσκαρ και κέρδισε τις τρεις, συμπεριλαμβανομένου του διασκευασμένου σεναρίου για τον Σόρκιν.

Τώρα, ο Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο της πρώτης ταινίας, γράφει και σκηνοθετεί μια νέα συνέχεια, η οποία θα καλύπτει τις ενέργειες του Ζούκερμπεργκ κατά τη διάρκεια των ταραχών της 6ης Ιανουαρίου έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2010.

