03.11.2025
03.11.2025 11:56

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ μιλά για τη συνέχεια του «The Social Network»

03.11.2025 11:56
Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Facebook στην ταινία «The Social Network» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ μίλησε για την εξέλιξη του ρόλου του, λίγο καιρό αφότου είχε αποκαλύψει ότι δεν θα συμμετέχει στη συνέχεια της ταινίας.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» ο Άιζενμπεργκ αναφέρθηκε στην απόφαση να επιλεγεί ο Τζέρεμι Στρονγκ ως Μαρκ Ζούκερμπεργκ στη συνέχεια της ταινίας, ενώ ερωτηθείς γιατί δεν επιστρέφει για τη δεύτερη ταινία που θα έχει τίτλο: «The Social Reckoning» απάντησε ως εξής:

«Κοιτάξτε, οι λόγοι δεν έχουν καμία σχέση με το πόσο καταπληκτική θα είναι αυτή η ταινία, ειλικρινά. Απλά, όταν υποδύεσαι έναν χαρακτήρα, νιώθεις, κάποια στιγμή, ότι έχεις εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Ααρον Σόρκιν, ο οποίος γράφει και σκηνοθετεί την ταινία, και όλοι οι λόγοι που δεν θα συμμετέχω είναι εντελώς άσχετοι με το πόσο εξαιρετική θα είναι».

Η ταινία του 2010 έλαβε οκτώ υποψηφιότητες για Oσκαρ και κέρδισε τις τρεις, συμπεριλαμβανομένου του διασκευασμένου σεναρίου για τον Σόρκιν.

Τώρα, ο Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο της πρώτης ταινίας, γράφει και σκηνοθετεί μια νέα συνέχεια, η οποία θα καλύπτει τις ενέργειες του Ζούκερμπεργκ κατά τη διάρκεια των ταραχών της 6ης Ιανουαρίου έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2010.

MEDIA

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

ADVERTORIAL

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε ως Adults Only – Global Winner στα World Luxury Hotel Awards 2025

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών, Πάουλο Ρανζέλ στο Μαξίμου

ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λευκάδας: Στα αυτοκίνητα και στις κλινικές κοιμούνται οι υγειονομικοί εκτός έδρας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

