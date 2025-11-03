«The Beatles»: Ανακοινώθηκε επίσημα το γυναικείο cast της φιλόδοξης παραγωγής του Sam Mendes (photos)

Ανακοινώθηκαν επίσημα οι τέσσερις βασικές πρωταγωνίστριες της φιλόδοξης παραγωγής του Σαμ Μέντες (Sam Mendes) με τον προσωρινό τίτλο «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event».

Σύμφωνα με τη Sony Pictures, η Μία ΜακΚένα-Μπρους (Mia McKenna-Bruce) θα υποδυθεί την Μορίν Κοξ (Maureen Cox), η Σίρσα Ρόναν (Saoirse Ronan) τη Λίντα Ίστμαν ΜακΚάρτνεϊ (Linda Eastman McCartney), η Άννα Σαουάι (Anna Sawai) τη Yoko Ono (Γιόκο Όνο) και η Έιμι Λου Γουντ (Aimee Lou Wood) την Πάτι Μπόιντ (Pattie Boyd). Οι τέσσερις γυναίκες οι οποίες υπήρξαν σύζυγοι και μούσες, αποτέλεσαν κομβικές φιγούρες στην ιστορία των θρυλικών Beatles, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η Κοξ γνώρισε τον Ρίνγκο Σταρ (Ringo Starr) το 1962, όταν ήταν 15 ετών και μαθητευόμενη κομμώτρια, την εποχή που η μπάντα εμφανίζονταν στο Cavern Club του Λίβερπουλ. Παντρεύτηκαν το 1965 και χώρισαν δέκα χρόνια αργότερα.

Η Ίστμαν η οποία ήταν φωτογράφος γνώρισε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) το 1967. Μετά τον γάμο τους το 1969 εντάχθηκε στο συγκρότημα Wings, το οποίο σχημάτισε ο ΜακΚάρτνεϊ μετά τη διάλυση των Beatles. Η Ίστμαν εμφανιζόταν τακτικά στο πλευρό του μέχρι τον θάνατό της το 1998.

Η Γιόκο Όνο γνώρισε τον Τζον Λένον (John Lennon) το 1966. Παντρεύτηκαν το 1969, μετά το διαζύγιο του Λένον από την πρώτη του σύζυγο Σίνθια και έμειναν μαζί μέχρι τη δολοφονία του το 1980.

Η Πάτι Μπόιντ, επιτυχημένο μοντέλο, γνώρισε τον Τζορτζ Χάρισον (George Harrison) το 1964 στα γυρίσματα της ταινίας «A Hard Day’s Night». Παντρεύτηκαν το 1966 και πήραν διαζύγιο το 1977 ενώ η Πάτι είχε ήδη γίνει η μούσα του Έρικ Κλάπτον (Eric Clapton), εμπνέοντας τον να γράψει ένα από τα πιο διάσημα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών, το “Layla”.

«Η Μορίν, η Λίντα, η Γιόκο και η Πάτι είναι τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές προσωπικότητες – και είμαι ενθουσιασμένος που καταφέραμε να πείσουμε τέσσερις από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που εργάζονται στον κινηματογράφο σήμερα να συμμετάσχουν σε αυτή την εκπληκτική περιπέτεια», ανέφερε ο Μέντες σε δήλωσή του.

Το πρότζεκτ θα αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές ταινίες μυθοπλασίας, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος του συγκροτήματος. Ο Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) θα υποδυθεί τον ΜακΚάρτνεϊ, ο Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson) θα είναι ο Λένον, ο Μπάρι Κίογκαν (Barry Keoghan) θα έχει το ρόλο του Ringo Starr και ο Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) θα ενσαρκώσει τον Χάρισον.

