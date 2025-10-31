Πρώτες εικόνες από το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησε χθες στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με άλλα λόγια άναψαν τα φώτα της γιορτής.

Όπως ακριβώς το…τραγούδησε ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ο οποίος κήρυξε την έναρξή του με έναν ολότελα ιδιαίτερο τρόπο, δανειζόμενος τους στίχους του Σαββόπουλου. Τραγούδησε, ομολογουμένως με ωραίο τρόπο και a capella, το «Σε μια στιγμή ανάψαν τα φώτα κι η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή», προκειμένου να σημάνει το ξεκίνημα της γιορτής. Είναι γεγονός ότι οι τελετές έναρξης ανάλογων εκδηλώσεων διακρίνονται για αφόρητη πλήξη. Την ανατροπή στα κλισέ την πραγματοποίησε η συγκεκριμένη υπουργική κίνηση. Φυσικά, εκτός αυτού, ο υπουργός διαφήμισε συγχρόνως τη μέριμνα του υπουργείου για το Φεστιβάλ, όπως και τα πρώτα βήματα του νέου οργανισμού, του ΕΚΟΜΕΔ, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη χρηματοδότηση του ελληνικού κινηματογράφου ( στη θέση του παλιού Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου), όπως και την οργάνωση των διεθνών συμπαραγωγών, με ιδιαίτερη αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Εκτός αυτού, ιδιαίτερο χρώμα στην τελετή έναρξης προσέδωσε η παρουσία του μουσικού και κύριου διαχειριστή του babakas.gr, του Γρηγόρη Ευθυμίου. Με αφορμή αυτό, με ζωντάνια και ευφυή σχόλια παραλλήλισε την κινηματογραφική δημιουργία με την ανατροφή ενός παιδιού. Ήταν το αλατοπίπερο, ανάμεσα στους λόγους και τις τυπικές τοποθετήσεις της Γενικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Εμίλ Ζαλαντό, του Καλλιτεχνικού διευθυντή Ορέστη Ανδρεαδάκη, του εκπρόσωπου της Περιφέρειας, κυρίου Γιουτίκα, του δήμαρχου, κυρίου Αγγελούδη και του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, κυρίου Γκιουλέκα, ο οποίος επίσης υπήρξε αισθητά «ζωντανός» στην τοποθέτησή του. Θετική, επίσης, ήταν η συμμετοχή του κοινού και η επίμονη αναζήτηση πρόσκλησης για την έναρξη, κυρίως λόγω της προβολής της ταινίας του Τζιμ Τζάρμους, «Father mother sister brother». Η εικόνα του κατάμεστου «Ολύμπιον» ήταν αυτή που έδωσε έναν τόνο αισιοδοξίας για τα όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Ήδη, οι πλέον διαφημισμένες από τις ταινίες του προγράμματος είναι sold out, κατάτη συνήθη έκφραση. Αναμένεται πολλαπλασιασμός αυτών των sold out προβολών, καθώς οι μέρες θα περνούν. Βέβαια, το γεγονός ότι η πώληση των εισιτηρίων προηγείται της δυνατότητας των δημοσιογράφων να κλείσουν τις δικές τους θέσεις (σε συνδυασμό με την πλημμελή παρουσία των δημοσιογραφικών προβολών), κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στους επαγγελματίες του χώρου. Όσοι γνωρίζουν από την οργάνωση των ανάλογων διεθνών θεσμών, έχουν αντίληψη του γεγονότος ότι ένα Φεστιβάλ οργανώνεται με ειδική μέριμνα κυρίως για τους ανθρώπους του κινηματογραφικού χώρου.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father mother sister brother», η Ίντια Μουρ, στην τελετή έναρξης του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Μετά από όλα αυτά, το μεγάλο όνομα της βραδιάς, η ηθοποιός Ίντια Μουρ, πρωταγωνίστρια στο βραβευμένο με «Χρυσό Λιοντάρι» φιλμ του Τζάρμους. Υποδυόμενη τη «sister» στο έργο του «πατέρα» του αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου, αποτελεί μια φρέσκια παρουσία στην κινηματογραφική επικράτεια. Αναμένεται να τη συνοδεύσουν βραβεία και διακρίσεις στο εγγύς μέλλον, τόσο αυτή, όσο και την ταινία. Το φιλμ του Τζάρμους άφησε πίσω του συγκίνηση, αλλά και προβληματισμό στους θεατές, καθώς σκαλίζει τις στάχτες διαλυμένων οικογενειών, προσπαθώντας να ανάψει και πάλι τη φωτιά της λέξης «οικογένεια». Η Ίντια Μουρ μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος είναι μια πράξη προσέγγισης του άλλου, βλέποντας τις ταινίες μέσα από το βλέμμα του. Αυτή ακριβώς η συνάντηση ανθρώπων και βλεμμάτων είναι που καθιστούν το Φεστιβάλ ένα γόνιμο πεδίο, το οποίο αναμένεται να δώσει πλούσια σοδειά στις επόμενες μέρες.

