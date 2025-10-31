Η Έιμι Πασκάλ γίνεται η πρώτη γυναίκα παραγωγός που τιμάται με το Βραβείο Επιτεύγματος στον Κινηματογράφο

Η Έιμι Πασκάλ πρωτοπόρα παραγωγός και πρώην στέλεχος κινηματογραφικού στούντιο, πρόκειται να τιμηθεί με το Βραβείο Επιτεύγματος στον Κινηματογράφο Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ στην τελετή απονομής της Ένωσης Αμερικανών Παραγωγών (Producers Guild Awards-PGA) τον επόμενο χρόνο στο Λος Άντζελες.

Είναι η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει το βραβείο, το οποίο αναγνωρίζει το σύνολο του έργου της στην κινηματογραφική τέχνη. Με το βραβείο έχουν τιμηθεί, μεταξύ άλλων οι Μάρτιν Σκορσέζε και Τομ Κρουζ.

«Οι ταινίες της Έιμι Πασκάλ αποτελούν αριστουργήματα στην αφήγηση – συνδυάζοντας άψογα την συναρπαστική ψυχαγωγία με ιδέες που προκαλούν σκέψη – και πολλές έχουν γίνει διαχρονικά πολιτιστικά σημεία αναφοράς» ανέφεραν οι πρόεδροι της PGA, Ντόναλντ Ντε Λάιν και Στεφανί Αλέν.

Από το 2003 έως το 2015, η Πασκάλ διετέλεσε Πρόεδρος του Motion Pictures Group της Sony Pictures Entertainment (SPE) και ήταν επίσης συμπρόεδρος της SPE από το 2006 έως το 2015. Αφού έφυγε από τη Sony, ίδρυσε την Pascal Pictures, η οποία έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για την παραγωγή των κινηματογραφικών έργων The Post του Στίβεν Σπίλμπεργκ και Little Women της Γκρέτα Γκέργουικ. Η Πασκάλ έχει επίσης κάνει την παραγωγή της πρόσφατης τριλογίας Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ και των ταινιών κινουμένων σχεδίων Spider-Verse, οι οποίες ήταν και οι δύο υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κινουμένων σχεδίων (με την πρώτη να κερδίζει).

Πιο πρόσφατα, η Πασκάλ έκανε την παραγωγή της ταινίας Jay Kelly, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο. Μία σειρά από μεγάλες παραγωγές της αναμένονται το επόμενο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ, την οποία ο Ντενί Βιλνέβ πρόκειται να σκηνοθετήσει για τα στούντιο Amazon MGM, καθώς και του The Chronicles of Narnia: The Magician’s Nephew της Γκέργουικ και της τέταρτης ταινίας της σειράς Spider-Man.

«Η παραγωγή ήταν η μεγάλη χαρά της επαγγελματικής μου ζωής και το να λαμβάνω αυτή την τιμή από την Ένωση Παραγωγών, ανάμεσα σε τόσους θρυλικούς συναδέλφους που σέβομαι βαθιά, είναι απίστευτα συγκινητικό» δήλωσε η Έιμι Πασκάλ.

