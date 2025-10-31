search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 11:01
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 10:35

Η Έιμι Πασκάλ γίνεται η πρώτη γυναίκα παραγωγός που τιμάται με το Βραβείο Επιτεύγματος στον Κινηματογράφο

31.10.2025 10:35
eimi-paskal-new

Η Έιμι Πασκάλ πρωτοπόρα παραγωγός και πρώην στέλεχος κινηματογραφικού στούντιο, πρόκειται να τιμηθεί με το Βραβείο Επιτεύγματος στον Κινηματογράφο Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ στην τελετή απονομής της Ένωσης Αμερικανών Παραγωγών (Producers Guild Awards-PGA) τον επόμενο χρόνο στο Λος Άντζελες.

Είναι η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει το βραβείο, το οποίο αναγνωρίζει το σύνολο του έργου της στην κινηματογραφική τέχνη. Με το βραβείο έχουν τιμηθεί, μεταξύ άλλων οι Μάρτιν Σκορσέζε και Τομ Κρουζ.

«Οι ταινίες της Έιμι Πασκάλ αποτελούν αριστουργήματα στην αφήγηση – συνδυάζοντας άψογα την συναρπαστική ψυχαγωγία με ιδέες που προκαλούν σκέψη – και πολλές έχουν γίνει διαχρονικά πολιτιστικά σημεία αναφοράς» ανέφεραν οι πρόεδροι της PGA, Ντόναλντ Ντε Λάιν και Στεφανί Αλέν.

Από το 2003 έως το 2015, η Πασκάλ διετέλεσε Πρόεδρος του Motion Pictures Group της Sony Pictures Entertainment (SPE) και ήταν επίσης συμπρόεδρος της SPE από το 2006 έως το 2015. Αφού έφυγε από τη Sony, ίδρυσε την Pascal Pictures, η οποία έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για την παραγωγή των κινηματογραφικών έργων The Post του Στίβεν Σπίλμπεργκ και Little Women της Γκρέτα Γκέργουικ. Η Πασκάλ έχει επίσης κάνει την παραγωγή της πρόσφατης τριλογίας Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ και των ταινιών κινουμένων σχεδίων Spider-Verse, οι οποίες ήταν και οι δύο υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κινουμένων σχεδίων (με την πρώτη να κερδίζει).

Πιο πρόσφατα, η Πασκάλ έκανε την παραγωγή της ταινίας Jay Kelly, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο. Μία σειρά από μεγάλες παραγωγές της αναμένονται το επόμενο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ, την οποία ο Ντενί Βιλνέβ πρόκειται να σκηνοθετήσει για τα στούντιο Amazon MGM, καθώς και του The Chronicles of Narnia: The Magician’s Nephew της Γκέργουικ και της τέταρτης ταινίας της σειράς Spider-Man.

«Η παραγωγή ήταν η μεγάλη χαρά της επαγγελματικής μου ζωής και το να λαμβάνω αυτή την τιμή από την Ένωση Παραγωγών, ανάμεσα σε τόσους θρυλικούς συναδέλφους που σέβομαι βαθιά, είναι απίστευτα συγκινητικό» δήλωσε η Έιμι Πασκάλ.

Διαβάστε επίσης:

Αυλαία για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη λαμπερή παρουσία της Ίντια Μουρ

Κόλιν Φάρελ: Ήταν τόσο μεθυσμένος στο Minority Report που χρειάστηκε 46 λήψεις για μία ατάκα – «Ο Τομ Κρουζ δεν ήταν χαρούμενος»

Λάνθιμος: «Απογοητεύτηκα που δεν επέτρεψαν να γυρίσω σκηνές στην Ακρόπολη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsekouri_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Λάρισα: Την κυνηγούσε με… τσεκούρι για χρέος του άνδρα της!

hoknei-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

elta_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Οργή και «γαλάζιων» βουλευτών για τη συρρίκνωση της εταιρείας και το «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 11:00
tsekouri_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Λάρισα: Την κυνηγούσε με… τσεκούρι για χρέος του άνδρα της!

hoknei-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

1 / 3