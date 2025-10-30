Κόλιν Φάρελ: Ήταν τόσο μεθυσμένος στο Minority Report που χρειάστηκε 46 λήψεις για μία ατάκα – «Ο Τομ Κρουζ δεν ήταν χαρούμενος»

Ο Κόλιν Φάρελ έχει πει ότι κάποτε εμφανίστηκε τόσο μεθυσμένος σε ένα πλατό ταινίας που χρειάστηκε σχεδόν 50 λήψεις για να πει πειστικά μια ατάκα, εξοργίζοντας τον συμπρωταγωνιστή του Τομ Κρουζ.

Μιλώντας στον Στίβεν Κόλμπερτ στην βραδινή του εκπομπή, ο Φάρελ θυμήθηκε «μία από τις χειρότερες μέρες» που είχε βιώσει ποτέ στο πλατό, όντας μεθυσμένος, στο επιστημονικής φαντασίας δράμα του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 2002, Minority Report.

Στην ταινία, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Φίλιπ Κ. Ντικ του 1956, ο Φάρελ υποδύεται έναν πράκτορα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ελέγχει ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ψυχική τεχνολογία για να προβλέπει δολοφονίες, ενώ ο Κρουζ είναι ένας επικεφαλής ενός προγράμματος πρόληψης εγκλημάτων «Precrime» που κατηγορείται για έναν φόνο που δεν έχει διαπράξει ακόμη.

Ο Φάρελ είχε ζητήσει να μην εργαστεί στα γενέθλιά του, 31 Μαΐου, αλλά αντ’ αυτού του δόθηκε τελεσίγραφο ότι ο οδηγός θα τον παραλάμβανε στις 6 το πρωί. «Έκανα κάθε είδους ανοησίες το προηγούμενο βράδυ», είπε ο Φάρελ στον Κόλμπερτ. «Θυμάμαι που πήγα στο κρεβάτι και μόλις έσβησα το φως, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο οδηγός έξω που έλεγε: “Είναι έξι και 10”, και σκέφτηκα: “Ωχ, γαμώτο”».

Ακόμα και αφού ένας βοηθός σκηνοθέτη είπε στον Φάρελ ότι δεν μπορούσε να δουλέψει στην κατάστασή του, ο ηθοποιός παρέμεινε αισιόδοξος, λέγοντας: «Απλώς πάρε μου έξι μπύρες Pacifico και ένα πακέτο 20 Marlboro Reds».

Ενδυναμωμένος από περισσότερη μπύρα, ο Φάρελ πήγε στο πλατό. «Αλλά ήταν απαίσιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατάκα που είχα, αλλά δεν μπορούσα να την ξεστομίσω. Ήταν: “Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε κατανοήσει το θεμελιώδες παράδοξο της μεθοδολογίας πριν από το έγκλημα”. Αυτή ήταν η ατάκα που ξεκινούσε τη σκηνή.

Θυμάμαι έναν από το [συνεργείο] να πλησιάζει και να λέει: “Θέλετε να πάτε να πάρετε λίγο καθαρό αέρα;” Και θυμάμαι να σκέφτομαι: “Αν βγω έξω και πάρω μια ανάσα καθαρού αέρα, τότε θα είμαι υπό μεγαλύτερη πίεση όταν επιστρέψω”».

Μετά από 46 λήψεις, ο Φάρελ τελικά τα κατάφερε. «Ο Τομ δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος μαζί μου», είπε.

Τρία χρόνια μετά το περιστατικό, ο Φάρελ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης για να προσπαθήσει να θεραπεύσει τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, κάνοντας το ίδιο ξανά το 2018 ως «προληπτικό μέτρο».

Στην τελευταία του ταινία, Ballad of a Small Player, ο Φάρελ υποδύεται έναν τζογαδόρο με υψηλά στοιχήματα που κρύβεται στα καζίνο του Μακάο.

Ο χαρακτήρας του Φάρελ στο Minority Report υποτίθεται ότι είναι εντελώς νηφάλιος, αλλά πολλοί ηθοποιοί έχουν γυρίσει σκηνές στις οποίες υποτίθεται ότι είναι μεθυσμένοι έχοντας πιεί αρκετά σε μια προσπάθεια αυθεντικής απόδοσης.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Φρεντ Αστέρ, ο οποίος γύρισε τη σκηνή του «μεθυσμένου χορού» στο Holiday Inn με επτά μπέρμπον, ο Ρόμπερτ Σο, ο οποίος ήταν τόσο μεθυσμένος πριν γυρίσει τον βασικό του μονόλογο στο Jaws που χρειάστηκε να μεταφερθεί σηκωτός στο πλατό, και ο Νίκολας Κέιτζ στο Leaving Las Vegas, όπου υποδύεται έναν αυτοκαταστροφικό αλκοολικό.

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον υιοθέτησε επίσης τεχνικές υποκριτικής κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Bad Santa, για έναν μόνιμα μεθυσμένο Άγιο Βασίλη, λέγοντας: «Ήπια περίπου τρία ποτήρια κόκκινο κρασί για πρωινό… Μετά άλλαξα σε βότκα και χυμό κράνμπερι, και μετά ήπια μερικές μπύρες Bud Lights. Μέχρι να φτάσω σε εκείνη τη σκηνή, μόλις που ήξερα ότι ήμουν σε ταινία».

Ο Κρουζ, εν τω μεταξύ, είναι γνωστός για την αυστηρή εργασιακή του ηθική και τον νηφάλιο επαγγελματισμό του. Το 2020, διέρρευσε ηχητικό του ηθοποιού να επιπλήττει μέλη του συνεργείου στην έβδομη ταινία Mission: Impossible για πιθανή παραβίαση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά την πανδημία του κορωνοϊού και έγινε viral.

Επιπλήττοντας δύο τεχνικούς επειδή στέκονταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο μπροστά σε μια οθόνη στο Λίβσντεν, ο Κρουζ είπε: «Είμαστε το χρυσό πρότυπο. Είναι πίσω εκεί στο Χόλιγουντ και γυρίζουν ταινίες αυτή τη στιγμή εξαιτίας μας. Επειδή πιστεύουν σε εμάς και σε αυτό που κάνουμε. Είμαι στο τηλέφωνο με κάθε γαμημένο στούντιο τη νύχτα, ασφαλιστικές εταιρείες, παραγωγούς και μας κοιτάζουν και μας χρησιμοποιούν για να κάνουν τις ταινίες τους.

Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ. Ποτέ!»

Ο ηθοποιός αργότερα υπερασπίστηκε το ξέσπασμά του, λέγοντας ότι ήθελε να διασφαλίσει ότι η παραγωγή της ταινίας δεν θα σταματούσε. «Είπα αυτό που είπα», είπε στο Empire. «Διακυβεύονταν πολλά σε εκείνο το σημείο».

Διαβάστε επίσης:

Λάνθιμος: «Απογοητεύτηκα που δεν επέτρεψαν να γυρίσω σκηνές στην Ακρόπολη»

Οι «τραγουδιστές» που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη – Μπαίνουν στα charts του Billboard και… υπογράφουν συμβόλαια με δισκογραφικές

Έμα Τόμσον: «Με ενοχλεί αφόρητα η τεχνητή νοημοσύνη» (Videos)