Οι «τραγουδιστές» που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη – Μπαίνουν στα charts του Billboard και… υπογράφουν συμβόλαια με δισκογραφικές

Η τεχνητή νοημοσύνη έγινε πλέον και… καλλιτεχνική, με πολλά τραγούδια της να μπαίνουν στα μουσικά charts και «τραγουδιστές» να… υπογράφουν συμβόλαια με δισκογραφικές.

Όπως αναφέρει το Billboard, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται κύμα τραγουδιών φτιαγμένων με τεχνητή νοημοσύνη που καταφέρνουν να μπουν στα μουσικά charts, με τις ψεύτικες περσόνες να συγκεντρώνουν εκατομμύρια streams, προκαλώντας ανησυχία στη μουσική βιομηχανία.

Σύμφωνα με το Billboard, τον τελευταίο μήνα, κάθε εβδομάδα εμφανιζόταν καινούργιο AI μουσικό project σε κάποιο chart του.

Ανάμεσά τους, το Breaking Rust, ένα AI δημιούργημα country μουσικής, το οποίο μπήκε στο chart πωλήσεων country τραγουδιών με τα τραγούδια «Livin’ On Borrowed Time» και «Walk My Walk».

Η Juno Skye, δημιουργία AI με χριστιανικό μουσικό περιεχόμενο, εμφανίστηκε στο chart των ανερχόμενων καλλιτεχνών την περασμένη εβδομάδα, ενώ η Enlly Blue, επίσης AI project, ανέβηκε στο chart πωλήσεων rock τραγουδιών νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο με το «Through My Soul».

Το Billboard διασταύρωσε τα τραγούδια μέσω της πλατφόρμας Deezer, η οποία διαθέτει εργαλείο ανίχνευσης AI, για να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται πράγματι για τεχνητά δημιουργημένη μουσική.

Το πιο προβεβλημένο παράδειγμα είναι η Xania Monet, μια «τραγουδίστρια» που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και έχει συγκεντρώσει πάνω από 44 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ. Τα τραγούδια, ωστόσο, τα έχει γράψει η δημιουργός της, η Τελίσα “Nikki” Τζόουνς, από το Μισισίπι.

Η Xania Monet έχει ήδη εμφανιστεί σε πολλά Billboard charts από το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης μιας πρωτιάς στο R&B chart πωλήσεων τραγουδιών, ενώ αυτή την εβδομάδα έγινε το πρώτο AI act που καταφέρνει να μπει στο chart ραδιοφωνικής ακρόασης του Billboard.

Τα φωνητικά της Xania Monet δημιουργούνται από την πλατφόρμα AI Suno, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο νομικής διαμάχης με δισκογραφικές και την Ένωση της Αμερικανικής Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA), εξαιτίας της χρήσης προστατευόμενου υλικού για την εκπαίδευση του μοντέλου.

Σύμφωνα με το Billboard, η δημιουργός της Monet, Τζόουνς, υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων με τη Hallwood Media τον Σεπτέμβριο, μετά από πλειστηριασμό που λέγεται ότι έφτασε τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς γίνεται επιτυχία η AI μουσική;

Πολλοί από αυτούς τους AI «καλλιτέχνες» διατηρούν προφίλ στα social media σαν να είναι αληθινοί άνθρωποι.

Η Xania Monet έχει πάνω από 144.000 followers στο Instagram και ανεβάζει τακτικά βίντεο που τη δείχνουν (υποτίθεται) να ηχογραφεί τραγούδια στο στούντιο. Το bio της γράφει: “I write music” – αν και δεν είναι αληθινό πρόσωπο και τα τραγούδια τα γράφει η Τζόουνς.

Το Billboard εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, το περιορισμένο μουσικό ρεπερτόριο της Monet είχε ήδη φέρει πάνω από 52.000 δολάρια έσοδα, μετά από 17 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές τι ποσοστό από αυτά τα έσοδα καταλήγει στην Τζόουνς, αν και το Billboard σημειώνει ότι πλατφόρμες όπως το Spotify δεν έχουν ακόμη σαφείς πολιτικές για τις απολαβές AI μουσικής, κάτι που σημαίνει ότι τα τραγούδια αυτά κερδίζουν χρήματα όπως κάθε άλλο τραγούδι.

Αντίστοιχα προφίλ υπάρχουν και για το Breaking Rust και τον Enlly Blue, με χιλιάδες ακόλουθους και περιεχόμενο που απεικονίζει τα AI avatars να παίζουν ή να γυρίζουν βιντεοκλίπ.

Και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι ότι ορισμένα από τα τραγούδια που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άσχημα…

