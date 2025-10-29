search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:42
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 13:13

H Stacey Kent στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για μια συναυλία γεμάτη τζαζ

29.10.2025 13:13
stacey-new

Η αγαπημένη του κοινού Stacey Kent (Στέισι Κεντ) με το χαρακτηριστικό, διακριτικό της ηχόχρωμα και το παγκόσμιο εκτόπισμα, ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00, για μια συναυλία γεμάτη αυθεντικό τζαζ συναίσθημα.

Βραβευμένη με το Ella Fitzgerald Award στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του Μόντρεαλ και με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, η Kent έχει κατακτήσει το κοινό με την πολυγλωσσική της προσέγγιση και την απαράμιλλη ερμηνευτική της ευαισθησία, ισορροπώντας μοναδικά ανάμεσα σε αμερικανικά standards, γαλλικά σανσόν, βραζιλιάνικη μπόσα νόβα και πρωτότυπες συνθέσεις.

Η πορεία της περιλαμβάνει συνεργασίες-ορόσημο με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Μάρκος Βάλε, Ρομπέρτο Μενεσκάλ και Ντανίλο Κάιμι, το κουαρτέτο εγχόρδων Quatuor Ébène, αλλά και τον νομπελίστα Κάζουο Ισιγκούρο, ο οποίος έχει γράψει στίχους ειδικά για εκείνη.

Στο Μέγαρο, η Kent εμφανίζεται με το σταθερό της καλλιτεχνικό τρίο: τον Art Hirahara (Αρτ Χιραχάρα) στο πιάνο και τον Jim Tomlinson (Τζιμ Τόμλινσον)–σαξοφωνίστα, συνθέτη και σύζυγό της– και παρουσιάζει τραγούδια από τα άλμπουμ A Time for Love (νέα κυκλοφορία), Songs From Other Places και φυσικά το πολυαγαπημένο Summer Me, Winter Me, με κομμάτια που έχουν κατακτήσει την κορυφή των charts, όπως το εμβληματικό «Ne me quitte pas» του Ζακ Μπρελ.

Μια βραδιά για όσους αγαπούν τη λεπτή συγκίνηση, τη δεξιοτεχνία και την ευγένεια της τζαζ.

Συντελεστές

  • Φωνή: Stacey Kent
  • Πιάνο: Art Hirahara
  • Σαξόφωνο: Jim Tomlinson

Διαβάστε επίσης:

Η Ηρώ Σαΐα παρουσιάζει τις «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

«Σπασμένη φλέβα»: Με τον Βασίλη Μπισμπίκη το νέο video clip του ΛΕΞ

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

voultepsi_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

antras-gineka-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:38
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

1 / 3