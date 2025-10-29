H Stacey Kent στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για μια συναυλία γεμάτη τζαζ

Η αγαπημένη του κοινού Stacey Kent (Στέισι Κεντ) με το χαρακτηριστικό, διακριτικό της ηχόχρωμα και το παγκόσμιο εκτόπισμα, ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00, για μια συναυλία γεμάτη αυθεντικό τζαζ συναίσθημα.

Βραβευμένη με το Ella Fitzgerald Award στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του Μόντρεαλ και με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, η Kent έχει κατακτήσει το κοινό με την πολυγλωσσική της προσέγγιση και την απαράμιλλη ερμηνευτική της ευαισθησία, ισορροπώντας μοναδικά ανάμεσα σε αμερικανικά standards, γαλλικά σανσόν, βραζιλιάνικη μπόσα νόβα και πρωτότυπες συνθέσεις.

Η πορεία της περιλαμβάνει συνεργασίες-ορόσημο με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Μάρκος Βάλε, Ρομπέρτο Μενεσκάλ και Ντανίλο Κάιμι, το κουαρτέτο εγχόρδων Quatuor Ébène, αλλά και τον νομπελίστα Κάζουο Ισιγκούρο, ο οποίος έχει γράψει στίχους ειδικά για εκείνη.

Στο Μέγαρο, η Kent εμφανίζεται με το σταθερό της καλλιτεχνικό τρίο: τον Art Hirahara (Αρτ Χιραχάρα) στο πιάνο και τον Jim Tomlinson (Τζιμ Τόμλινσον)–σαξοφωνίστα, συνθέτη και σύζυγό της– και παρουσιάζει τραγούδια από τα άλμπουμ A Time for Love (νέα κυκλοφορία), Songs From Other Places και φυσικά το πολυαγαπημένο Summer Me, Winter Me, με κομμάτια που έχουν κατακτήσει την κορυφή των charts, όπως το εμβληματικό «Ne me quitte pas» του Ζακ Μπρελ.

Μια βραδιά για όσους αγαπούν τη λεπτή συγκίνηση, τη δεξιοτεχνία και την ευγένεια της τζαζ.

Συντελεστές

Φωνή: Stacey Kent

Πιάνο: Art Hirahara

Σαξόφωνο: Jim Tomlinson

Διαβάστε επίσης:

Η Ηρώ Σαΐα παρουσιάζει τις «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

«Σπασμένη φλέβα»: Με τον Βασίλη Μπισμπίκη το νέο video clip του ΛΕΞ

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία