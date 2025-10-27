«Σπασμένη φλέβα»: Με τον Βασίλη Μπισμπίκη το νέο video clip του ΛΕΞ

Ο καταξιωμένος ράπερ ΛΕΞ ερμηνεύει το κομμάτι «Σπασμένη φλέβα» για λογαριασμό της ομώνυμης ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από το videoclip.

Το πρωί της Δευτέρας (27.10.2025) κυκλοφόρησε το βίντεο του τραγουδιού σε μουσική της μπάντας Kepler is Free και στίχους του ΛΕΞ.

Ο Μπισμπίκης εμφφανίζεται μετά τη μέση του κομματιού να βγαίνει νευριασμένος από ένα αυτοκίνητο.

«Εκεί που το όνειρο πεθαίνει ζουν οι κυνηγημένοι, πίσω τους λυτοί, δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι.Κάτω από τον νεροχύτη έχουν μια τσάντα κρυμμένη, και στο μέτωπό τους πάντα μια φλέβα σπασμένη», αναφέρουν οι πρώτοι στίχοι του τραγουδιού του ΛΕΞ.

Η «Σπασμένη φλέβα» αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους σε έναν μήνα ακριβώς, στις 27 Νοεμβρίου 2025.

Εκτός από τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο και παίζει και στο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ, στην ταινία παίρνουν μέρος και οι ηθοποιοί: Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Διαβάστε επίσης:

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία

Bruce Springsteen: Σκέφτεται και δεύτερη ταινία για τη ζωή του μετά το «Deliver Me from Nowhere»

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»