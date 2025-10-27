Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»

Ο Σουηδός ηθοποιός Μπιορν Αντρέσεν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» του 1971, πέθανε σε ηλικία 70 ετών.

Σε ηλικία 15 ετών, ο Αντρέσεν επιλέχθηκε από τον Ιταλό σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι για την ταινία «Θάνατος στη Βενετία», βασισμένη στη νουβέλα του Τόμας Μαν, στην οποία υποδύθηκε τον Τάτζιο, ένα όμορφο αγόρι με το οποίο ένας ηλικιωμένος άνδρας, που ενσάρκωσε ο Ντερκ Μπόγκαρντ, γίνεται εμμονικός.

Ο Βισκόντι τον αποκάλεσε δημοσίως «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο», ένας χαρακτηρισμός που τον ακολούθησε για χρόνια, προς μεγάλη απογοήτευση του ίδιου του Αντρέσεν, ο οποίος αργότερα μίλησε ανοιχτά για τη δυσάρεστη εμπειρία του με τον Βισκόντι και το πώς αυτή σημάδεψε τη ζωή του.

«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», είχε δηλώσει στον Guardian το 2003. Το 2021, είπε ότι η ταινία «κατέστρεψε τη ζωή μου με τον πιο ήπιο τρόπο».

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τους Κρίστιαν Πέτρι και Κριστίνα Λίντστρεμ, σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World» (2021), που αφορούσε τη ζωή του Αντρέσεν.

Ο Πέτρι είπε στην εφημερίδα Dagens Nyheter ότι ο Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο, ενώ η Λίντστρεμ τον θυμήθηκε ως «ένα γενναίο άτομο». Δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου.

Ποιο ήταν το «πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

Ο Μπιορν Αντρέσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του, όταν ήταν 10 ετών, τον ανέλαβε η γιαγιά του, η οποία, όπως ο ίδιος είπε αργότερα, «ήθελε έναν διάσημο στην οικογένεια» και τον ώθησε στην υποκριτική και το μόντελινγκ.

Η ερμηνεία του στον «Θάνατο στη Βενετία» τον έκανε αμέσως διάσημο, αλλά η εμπειρία δεν ήταν καθόλου θετική. Ο Βισκόντι τον πήγε σε ένα γκέι κλαμπ με παρέα ανδρών όταν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα».

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία. Αλλά ήταν η πρώτη από πολλές τέτοιες εμπειρίες», είπε.

Ο ίδιος δήλωσε πως αν ο Βισκόντι ζούσε, θα του έλεγε «άντε γ@μήσου» και πρόσθεσε ότι ο σκηνοθέτης «δεν έδινε δεκάρα» για τα συναισθήματά του:

«Δεν έχω ξαναδεί τόσους φασίστες και μ@λ@κες όσο στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Ο Λουκίνο ήταν ένας πολιτιστικός θηρευτής που θα θυσίαζε οτιδήποτε –ή οποιονδήποτε– για το έργο».

Μετά την ταινία, ο Αντρέσεν ταξίδεψε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε μεγάλη απήχηση. Εκεί έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, συμμετείχε σε διαφημίσεις και απέκτησε τεράστια γυναικεία απήχηση.

«Έχεις δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική; Ήταν έτσι. Υπήρχε υστερία», είπε στον Guardian το 2003.

Ο ίδιος είχε καλλιτεχνικές φιλοδοξίες στη μουσική και έγινε ικανός πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να παίζει σε πάνω από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως στη Σουηδία. Περιέγραφε την καριέρα του ως «χάος» και έλεγε ότι ο Τάτζιο τον καταδίωκε μέχρι την ενηλικίωση:

«Η καριέρα μου είναι από τις λίγες που ξεκίνησε στην απόλυτη κορυφή και μετά πήγε προς τα κάτω. Ήταν μοναχικά».

Το 2003 ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, όταν διαμαρτυρήθηκε για τη χρήση φωτογραφίας του στο εξώφυλλο του βιβλίου της φεμινίστριας Ζερμέν Γκριρ «The Beautiful Boy», χωρίς την άδειά του. Οι αντιρρήσεις του σχετίζονταν και με την εμπειρία του με τον Βισκόντι:

«Ο ενήλικος έρωτας για εφήβους είναι κάτι στο οποίο είμαι αντίθετος εκ των αρχών. Συναισθηματικά και πνευματικά με ενοχλεί, γιατί έχω κάποια κατανόηση για το τι πραγματικά σημαίνει».

Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος Thames and Hudson απέρριψε τις ενστάσεις του, λέγοντας ότι χρειαζόταν μόνο την άδεια του φωτογράφου, Ντέιβιντ Μπέιλι, και όχι του ίδιου.

Η πάροδος του χρόνου τον βοήθησε να γίνει πιο ανώνυμος και τελικά να βρει ειρήνη στην υποκριτική. Το 2019 εμφανίστηκε σε μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου Midsommar του Άρι Άστερ, παίζοντας έναν ηλικιωμένο άντρα που πεθαίνει τελετουργικά όταν του συνθλίβουν το πρόσωπο με σφυρί. Ο Αντρέσεν χάρηκε πολύ για τον ρόλο:

«Το να σε σκοτώνουν σε ταινία τρόμου είναι όνειρο κάθε αγοριού».

Απέκτησε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρόμαν: την κόρη τους Ρομπίν και τον γιο τους Έλβιν, που πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, σε ηλικία εννέα μηνών.

Διαβάστε επίσης:

Γκλεν Κλόουζ: Μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ στην ταινία «La Bola Negra» των Los Javis

Η προπαγάνδα του Τρίτου Ράιχ μέσω του κινηματογράφου – Η περίπτωση της Λένι Ρίφενσταλ

Γιώργος Λάνθιμος: Κάνει παύση από το σινεμά μετά το «Bugonia» – «Χρειάζομαι ένα μικρό διάλειμμα»