Γιώργος Λάνθιμος: Κάνει παύση από το σινεμά μετά το «Bugonia» – «Χρειάζομαι ένα μικρό διάλειμμα»

Την απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο ανακοίνωσε ο Γιώργος Λάνθιμος μετά το «Bugonia».

Σε νέα συνέντευξή του, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί για ένα διάστημα από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, επισημαίνοντας ότι έχει εξαντληθεί έπειτα από μια έντονη τριετία με συνεχόμενες κινηματογραφικές παραγωγές.

«Λοιπόν, δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό άλλο. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί αυτό ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις ταινίες, αλλά τώρα το εννοώ. Μπορείτε να με δεσμεύσετε γι’ αυτό. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο» είπε, μιλώντας στο «Collider», υπογραμμίζοντας ότι οι απαιτητικοί ρυθμοί τα τελευταία χρόνια τον έχουν κάνει να φτάσει στα όριά του.

Yorgos Lanthimos Announces Break from Filmmaking After 'Bugonia' Release [Exclusive] https://t.co/PuH4bRvV7j — Collider (@Collider) October 23, 2025

Ο σκηνοθέτης υπενθύμισε πως μετά την επιτυχία της ταινίας «The Favourite» το 2018, είχε ήδη επιλέξει να απέχει συνειδητά από τον κινηματογράφο για πέντε χρόνια. Την περίοδο εκείνη μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε προετοιμασία για τρία συγκεκριμένα πρότζεκτ, που αργότερα θα υλοποιούσε.

Η Focus Features παρουσίασε το δεύτερο επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia». Το φιλμ αποτελεί remake της νοτιοκορεατικής παραγωγής του 2003 «Save the Green Planet» και περιγράφεται ως μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας που συνδυάζει θεωρίες συνωμοσίας με τον χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασιακό κόσμο του Έλληνα σκηνοθέτη.

Πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη ο Σταύρος Χαλκιάς, ο Έινταν Ντέλμπις και η Αλίσια Σίλβερστοουν.

Το σενάριο, το οποίο έχει γράψει ο βραβευμένος με Emmy Γουίλ Τρέισι («Succession»), επικεντρώνεται σε δύο νεαρούς άντρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και αποφασίζουν να απαγάγουν τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας.

Οι δύο άντρες είναι πεπεισμένοι ότι η γυναίκα αυτή είναι εξωγήινη με αποστολή να καταστρέψει τον πλανήτη γη…

