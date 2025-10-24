search
ΣΙΝΕΜΑ

24.10.2025 12:02

Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλιγουντ ως Εμπενέζερ Σκρουτζ

24.10.2025 12:02
Ο Τζόνι Ντεπ κάνει δυναμική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στη νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς, «Ebenezer: A Christmas Carol», που ετοιμάζει η Paramount για το 2026.

Βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με την Paramount Pictures για να ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του Εμπενέζερ Σκρουτζ στη φιλόδοξη παραγωγή «Ebenezer: A Christmas Carol», σε σκηνοθεσία του Τι Γουέστ και σενάριο του Ναθανιελ Χάλπερν. 

Η υποψήφια για Όσκαρ Άντρεα Ράιζμπορο θα συμπρωταγωνιστήσει, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Έμα Γουότς, με τους Στίβεν Ντόιτερς και Τζέισον Φόρμαν στους εκτελεστικούς ρόλους.

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026, υπόσχεται μια πιο σκοτεινή και υπερφυσική προσέγγιση στην κλασική ιστορία του Ντίκενς, ακολουθώντας το ταξίδι του Σκρουτζ μέσα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του.

Πρόκειται για τον πρώτο μεγάλο ρόλο του Ντεπ στο Χόλιγουντ μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ το 2022.

Παράλληλα, στις 7 Νοεμβρίου αναμένεται η πρεμιέρα της δεύτερης σκηνοθετικής του δουλειάς, «Modì, Three Days on the Wing of Madness», με τους Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Στίβεν Γκράχαμ και Αλ Πατσίνο.

Την ίδια στιγμή, ο Ρόμπερτ Έγκερς ετοιμάζει τη δική του εκδοχή του «A Christmas Carol» για τη Warner Bros., με τον Γουίλεμ Νταφόε στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

