ΣΙΝΕΜΑ

27.10.2025 13:28

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία

GuillermodelToro

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποσαφήνισε τις θέσεις του σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στον κινηματογράφο, λέγοντας ότι «προτιμά να πεθάνει» παρά να εργαστεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός έκανε παραλληλισμούς μεταξύ των ειδικών στον τομέα της τεχνολογίας (tech bros) με την “αλαζονεία” του Φρανκενστάιν, του χαρακτήρα της Μέρι Σέλεϊ που φέρνει στις οθόνες με τη νέα ταινία του.

Σε συνέντευξή του στο NPR, ο σκηνοθέτης των «Pan’s Labyrinth» και «Sheme of Water» δήλωσε ότι «η έμφυτη ηλιθιότητα… είναι αυτό που καθοδηγεί τις περισσότερες από τις χειρότερες ταινίες στον κόσμο».

Ανέφερε ακόμη ότι ήθελε η εκδοχή του για τον Φρανκενστάιν να «είναι παρόμοια με τους tech bros» προσθέτοντας: «Είναι κάπως τυφλός, δημιουργεί κάτι χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια παύση και να σκεφτούμε πού πηγαίνουμε».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδιαίτερα η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη – δεν με ενδιαφέρει, ούτε θα με ενδιαφέρει ποτέ. Είμαι 61 ετών και ελπίζω να μπορέσω να παραμείνω αδιάφορος για τη χρήση της μέχρι να πεθάνω… Την άλλη μέρα, κάποιος μου έγραψε ένα email και είπε: “Ποια είναι η στάση σου απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη;” Και η απάντησή μου ήταν πολύ σύντομη. Είπα: “Προτιμώ να πεθάνω”» τόνισε ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Η ταινία «Φρανκενστάιν» του Ντελ Τόρο, που θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου, είναι διασκευή του μυθιστορήματος της Σέλεϊ του 1818 με πρωταγωνιστές τους Όσκαρ Άιζακ, Τζέικομπ Ελόρντι, Μία Γκοθ, Κρίστοφ Βαλτς και Ραλφ Ίνεσον.

