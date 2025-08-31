Ο «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έγραψε ιστορία στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο «Frankenstein» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) «ζωντάνεψε» τη Βενετία το βράδυ του Σαββάτου, αποσπώντας ένα 13λεπτο standing ovation, το μεγαλύτερο σε διάρκεια μέχρι στιγμής στην 82η διοργάνωση του κορυφαίου φεστιβάλ.

Ο Όσκαρ Αϊζακ (Oscar Isaac) που υποδύεται τον παρανοϊκό επιστήμονα και ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), ο οποίος ενσαρκώνει το τέρας του, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, καθώς το κοινό συνέχιζε να χειροκροτεί.

Κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος, ο Ντελ Τόρο χαιρέτησε το πλήθος και αγκάλιασε τους δύο πρωταγωνιστές. Ένας εμφανώς συγκινημένος Ελόρντι δέχτηκε ένα φιλί στο μάγουλο από τον Αϊζακ, με τον οποίο στη συνέχεια μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά.

Η γοτθική ταινία επιστημονικής φαντασίας, που διαγωνίζεται για τον περίβλεπτο Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ, αποτελεί μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος τρόμου της Μέρι Σέλεϊ (Mary Shelley) του 1818. Η ιστορία ακολουθεί έναν ιδιοφυή επιστήμονα που δίνει ζωή σε ένα τερατώδες πλάσμα, κάτι που τελικά οδηγεί στην καταστροφή και των δύο.

Η επική ταινία διάρκειας 149 λεπτών και προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να γίνει σημαντική υποψήφια για βραβεία για το Netflix.

Στην πρεμιέρα, ο Αϊζακ και ο Ελόρντι είχαν στο πλευρό τους τους συμπρωταγωνιστές τους, Μία Γκοθ (Mia Goth), Κρίστοφ Βαλτς (Christoph Waltz) και Φέλιξ Κάμερερ (Felix Kammerer)

Ανάμεσα στους σταρ που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί πριν καθίσουν στην ιστορική Sala Grande ήταν οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), Τζέσικα Γουίλιαμς (Jessica Williams), Τζέσε Γουίλιαμς (Jessica Williams) και Σοφία Κάρσον (Sofia Carson).

Αφού βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, οι δύο πρωταγωνιστές δεν αρνήθηκαν να βγάλουν selfies και να δώσουν αυτόγραφα στους πολυάριθμους θαυμαστές τους που τους περίμεναν έξω από το θέατρο. Μέσα στον κινηματογράφο, το κοινό ήταν εξίσου ενθουσιασμένο να δει τον σταρ του «Euphoria». Κάποιος φώναξε «Σ’ αγαπάμε, Τζέικομπ!», με τον ηθοποιό να απαντά «Κι εγώ σας αγαπώ!».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety ο Ελόρντι αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να περάσει έως και 10 ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ για τις ανάγκες του ρόλου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε γοητεύσει το Λίντο και το 2017 με την ταινία «Η Μορφή του Νερού», η οποία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα και στη συνέχεια απέσπασε τέσσερα Όσκαρ. Με το νέο του φιλμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου και στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου, ο Ντελ Τόρο δήλωσε ότι εκπληρώνει ένα παιδικό του όνειρο.

«Ακολουθώ το πλάσμα από παιδί», είπε στη συνέντευξη Τύπου στη Βενετία, αστειευόμενος μάλιστα ότι τώρα που ολοκληρώθηκε, «βρίσκομαι σε επιλόχεια κατάθλιψη».

