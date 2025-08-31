Τρίκαλα – Art Symposium Restart 230: Τα Μ. Καλύβια «θυμούνται» τον Daniel με πανδαισία εκδηλώσεων Τέχνης

Οκταήμερες εκδηλώσεις με θέατρο, μουσική, ποίηση, εικαστικά διοργανώνονται στα Μ. Καλύβια του Δήμου Τρικκαίων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2 χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε ο Daniel.

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται το διάστημα 6 – 14 Σεπτεμβρίου 2025 στα Μ. Καλύβια με τον τίτλο Art Symposium Restart 230, από την εικαστική ομάδα Εν-Φλω, το Thessaly Projects & Events, τον Δήμο Τρικκαίων και τη Δημοτική Κοινότητα Μ. Καλυβίων, τον ΕΛΟΚ – Εκπολιτιστικός, Λαογραφικός Όμιλος Καλυβίων, την εικαστική ομάδα “Εν-Φλω”, το “Τέχνης Παίδευσις” Εργαστήριο Θεάτρου Καρδίτσας, το Τρίτο Εργαστήριο Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εθελοντές καλλιτέχνες (Εικαστικών, Μουσικής, Θεάτρου, Ποίησης) και εθελοντές πολίτες

Art Symposium Restart 230

Το Art Symposium Restart 230 είναι ένα Αλληλέγγυο και Συνεργατικό Εικαστικό Συμπόσιο. Συμπεριλαμβάνει την έννοια της συνεργασίας και της συλλογικότητας, με έμφαση στη δημιουργία έργων που υπηρετούν τις ανάγκες της κοινότητας και προάγουν την αλληλεγγύη, την επικοινωνία και τη συμμετοχή των κατοίκων για τον μετασχηματισμό της κοινότητας σε μια ισότιμη εξ-διερευνητική κατάσταση. Καλλιτέχνες συνεργάζονται με τοπικές ομάδες για να δημιουργήσουν έργα που αντανακλούν τις ανάγκες της κοινότητας των Μεγάλων Καλυβίων, που επλήγησαν από την θεομηνία “Ντάνιελ”.

Συντονισμός

Το Art Symposium Restart θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων και συντονίζεται από την εικαστική ομάδα Εν-Φλω και το Thessaly Projects & Events. Η ομάδα Εν-Φλω, η οποία αποτελείται από φοιτητές, αποφοίτους και διδάσκοντες της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας, αναλαμβάνει δράσεις εντός και εκτός Ελλάδας από το 2011.

Το θέμα

Το φετινό θέμα της εκδήλωσης είναι το “THESSALY PROJECT”, το οποίο διερευνά την έννοια του νερού μέσω της διττής του σημασίας: ως ζωογόνο στοιχείο και ως τιμωρός δύναμη. Το σύνθημα “Water my life, Water my death” αποτυπώνει αυτή την αντίθεση, ενώ το έργο αναδεικνύει τη σημασία του νερού σε θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις, καθώς και την αναγκαιότητά του στην καθημερινή ζωή.

Οι εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με έργα που επικεντρώνονται στην ιστορία της περιοχής και τις συνέπειες που προκάλεσε η πλημμύρα του 2023. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν μια συνεργατική εικαστική έκθεση από την ομάδα Εν-Φλω με έργα που ενσωματώνουν τα ίχνη της πλημμύρας, φωτογραφικά ντοκουμέντα από την πλημμύρα. Επίσης περιλαμβάνουν πέντε εγκαταστάσεις των Ελένης Δαλάκα, Χρύσας Διαμαντοπούλου, Σταυρούλας Στάμκου, Πόπης Σχοζοδήμου και Κώστα Σολάκη.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια μαρμαρογραφίας και κατασκευής κούκλας, καθώς και συμβολικές εκδηλώσεις, όπως δενδροφύτευση με 230 δέντρα σε αντιστοίχιση των κατεστραμμένων σπιτιών και η ωρίμανση μιας πρότασης για μετεωρολογικό γλυπτό στον κόμβο Μ. Καλυβίων. Παράλληλα, θα διοργανωθούν μουσικές βραδιές και ποιητικές αναγνώσεις. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις και φωτογράφιση των σπιτιών των πλημμυροπαθών.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων στον σύνδεσμο https://trikalacity.gr/event/art-symposium-restart-230-analytiko-programma/

